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Верховний комісар ООН з прав людини закликала Мінськ припинити масові арешти

Верховний комісар ООН з прав людини закликала Мінськ припинити масові арешти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила використання сили щодо учасників протестів в Білорусі, закликала Мінськ прислухатися до народу і припинити масові арешти в країні. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

"Після оголошення попередніх результатів недільних виборів в Білорусі почалися в основному мирні протести, слідом за якими пішли жорсткі заходи з боку сил безпеки. Надійшли повідомлення про те, що співробітники поліції безпідставно і надмірно застосовували силу відносно, як правило, мирних протестувальників, стріляли гумовими кулями, використовували водомети і світлошумові гаранти", – заявила Мішель Бачелет.

В Управлінні Верховного комісара відзначили, що у Білорусі співробітники поліції били протестувальників, в тому числі і після їх затримання.

"Я нагадую владі Білорусі про те, що застосування сили під час забезпечення правопорядку в ході протестів завжди має бути винятковою і крайнім заходом", - підкреслила Бачелет.

Вона настійно рекомендувала білоруським силовикам розділяти агресивних осіб і мирних демонстрантів, щодо яких не повинна застосовуватися сила. Головна правозахисниця ООН нагадала про те, що органи державної влади повинні сприяти реалізації права населення на свободу мирних зборів і асоціацій, а не припиняти це право.

"Люди мають право висловлювати свою думку і незгоду, тим більше в контексті виборів, коли демократичні свободи повинні підтримуватися, а не придушуватися", - заявила Верховний комісар ООН з прав людини.

Вона нагадала Мінську про необхідність гуманного поводження з людьми під час і після затримань, а також закликала негайно звільнити всіх, хто був незаконно заарештован, та провести неупереджене розслідування всіх заяв про порушення прав людини в ході передвиборної кампанії і в ході протестів.

"Тим, хто був довільно затриманий або піддався жорстокому поводженню за мирне вираження незгоди, необхідно забезпечити правосуддя та відшкодування збитків. Влада також повинна вислухати скарги людей щодо виборів і вжити відповідних заходів", - підкреслила представниця ООН.

Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі після президентських виборів 9 серпня продовжуються масові акції протесту проти офіційних підсумків голосування. За перші дві доби затримано близько п’яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

Раніше стало відомо, що співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі в місті Брест відкрили вогонь на ураження по громадянах, які на них нападали і які були озброєні арматурою.

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