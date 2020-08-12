По протестующим в Бресте открыли огонь на поражение — МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в городе Брест открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - сообщили в МВД Республики.
Ранее о нападении на милиционеров со ссылкой на МВД сообщили в Telegram-канале "Наша Ніва".
"В Бресте (вчера - ред.) группа агрессивных граждан с оружием в руках напала на сотрудников милиции. Предупредительные выстрелы их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников на поражение применялось оружие", - говорится в сообщении канала.
Напомним, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа.
За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.