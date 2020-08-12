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По протестувальниках у Бресті відкрили вогонь на ураження — МВС

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі у місті Брест відкрили вогонь на ураження по громадянах, які на них та які були озброєні арматурою. Про це повідомила пресслужба відомства, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників зброя була застосована на ураження. Один із нападників поранений", - повідомили в МВС Республіки.

Раніше про напад на міліціонерів із посиланням на МВС повідомили у Telegram-каналі "Наша Ніва".

"У Бресті (вчора - ред.) група агресивних громадян зі зброєю в руках напала на співробітників міліції. Попереджувальні постріли їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників на ураження застосовувалася зброя", - йдеться в повідомленні каналу.

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня.

За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

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