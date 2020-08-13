П'ятий день протестів в Білорусі: жителі міст формують ланцюги солідарності

Так, 13 серпня у Баранавичах сформувався ланцюг жіночої солідарності. Акція тривала чотири години, за приблизними підрахунками, у ній взяли участь дві з половиною тисячі людей, пише білоруське видання “Радіо Свобода”.



У Гродні до вуличного протесту приєдналися близько тисячі працівників “Гродно Азот”



Також як повідомляє Telegram-канал NEXTA Live у Бресті на акцію вийшов навіть священник. Також, як мінімум у двох великих містах Жодино і Солігорськ народ викликає мерів на площі та вимагає справедливості. Додамо, що жителі Жордино заявили меру, що збиратимуться кожного дня о 19:00 в центрі міста.

Білоруське видання “Наша Нiва” пише, що у Сухареві в Мінську “Кожен день” і “Хай живе Білорусь” скандує 2 тисячі осіб.

Додамо, що у Telegram-каналі NEXTA Live повідомив, що на проспекті Незалежності в Мінську правоохоронці затримали чоловіка та жінку, їх посадили до міліцейського автомобіля.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.