Пятый день протестов в Беларуси: жители городов формируют цепи солидарности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Минске и других городах Беларуси сегодня, 13 августа к женскому мирного протеста — цепь солидарности присоединились врачи, железнодорожники, работники крупных предприятий, МАЗа, БелАЗа, “Керамин”, МТЗ и многие другие. Вечером акции протеста и солидарности продолжают продолжаться передает УНН.
Так, 13 августа в Баранавичах сформировался цепь женской солидарности. Акция длилась четыре часа, по приблизительным подсчетам, в ней приняли участие две с половиной тысячи человек, пишет белорусское издание “Радио Свобода”.
В Гродно к уличному протеста присоединились около тысячи работников “Гродно Азот”
Также как сообщает Telegram канал NEXTA Live в Бресте на акцию вышел даже священник. Также, как минимум в двух крупных городах Жодино и Солигорске народ вызывает мэров на площади и требует справедливости. Добавим, что жители Жордино заявили мэру, что будут собираться каждый день в 19:00 в центре города.
Белорусское издание “Наша Нiва” пишет, что в сухарях в Минске “Каждый день” и “Да здравствует Беларусь” скандирует 2 тысячи человек.
Добавим, что в Telegram-канале NEXTA Live сообщил, что на проспекте Независимости в Минске правоохранители задержали мужчину и женщину, их посадили в милицейский автомобиля.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (Амапа). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.