Вибух на шахті в "ЛНР": правозахисники підрахували кількість гірничорятувальних загонів на території ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Правозахисна організація "Східна Правозахисна Група" підрахувала кількість гірничорятувальних загонів на території ОРДЛО. Про це повідомляє УНН із посиланням на поширений допис правозахисної організації у Facebook.
“Зараз на непідконтрольній українському уряду території Луганської області працює — 18 шахт, загальна чисельність людей працюють під землею понад 5 тисяч осіб. Це ті люди, які не взяли в руки зброю, а намагаються хоч якось вижити і прогодувати свої сім’ї. Сьогоднішня трагедія показала нездатність НВФ (незаконних збройних формувань — ред.) „ЛНР“ і „ДНР“ забезпечувати промислову безпеку і оперативну ліквідацію аварій на вугільних підприємствах”, — повідомили правозахисники.
Вони також проаналізували скільки воєнізованих гірничорятувальних загонів знаходиться на території ОРДЛО підконтрольних НВФ “ЛНР” і “ДНР”:
“Непідконтрольна Українському уряду територія Донецької області:
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- Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін в м (ОВДП) Донецьк
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- Третій воєнізований гірничорятувальний загін (3ВГСО) в г. Макеевка
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- Шостий воєнізований гірничорятувальний загін (6ВГСО) в м.Торез
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- Перший воєнізований гірничорятувальний загін (1ВГСО) в м.Горлівка (1ВГСО).
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Непідконтрольна Українському уряду територія Луганської області:
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- Воєнізований гірничорятувальний загін (2ВГСО) в м Стаханов (зараз 2 загін МНС „ЛНР“)
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- Воєнізований гірничорятувальний загін (4ВГСО) в г. Луганск (зараз 1 загін МНС „ЛНР“)
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- Воєнізований гірничорятувальний загін (5ВГСО) в м Красний Луч (зараз 3 загін МНС „ЛНР“)
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- Воєнізований гірничорятувальний загін (7ВГСО) в м Краснодон (зараз 7 загін МНС "ЛНР")”.
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Правозахисники додають, що 8 загонів гірських рятувальників діють на території ОРДЛО, але тим не менше в НВФ “ЛНР” звернулися за допомогою в РФ.
НВФ активно заробляють на видобутку вугілля, наражаючи на небезпеку людей які працюють на цих шахтах.
Раніше, через небажання “ЛНР” звертатися до українських рятувальників, пройшла доба, доки шахтарів почали діставати з-під завалів рятувальники з РФ.
Нагадаємо, що на шахті “Східкарбон” з-під завалів дістали тіла вже шести гірників.
Як повідомляв УНН, ЗМІ РФ повідомили, що на території так званої “ЛНР” вибухнула шахта.
Пізніше повідомлялося, що в результаті вибуху на шахті у Луганській області 2 особи загинули, 15 — зникли безвісти.
Додамо, що МінТОТ проведе нараду щодо вибуху на шахті у Луганській області.