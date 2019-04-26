МінТОТ проведе нараду щодо вибуху на шахті у Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністерство у справах тимчасово окупованих територій планує провести нараду і відреагувати на вибух на шахті на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Про це заявив заступник голови МінТОТ Георгій Тука під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
"Дійсно, вчора ввечері сталася така трагедія на окупованій частині Луганщини. Я думаю, що сьогодні ми проведемо спільну нараду з колегами по інших відомствах і будуть прийняті відповідні заходи в плані реагування на такі події", - зазначив Тука.
Зокрема, за його словами, заходи стосуються підтримки дітей з родин загиблих і виплат необхідних компенсацій.
Нагадаємо, ЗМІ РФ повідомили, що на території так званої "ЛНР" вибухнула шахта.
Пізніше повідомлялося, що в результаті вибуху на шахті у Луганській області 2 особи загинули, 15 - зникли безвісти.