ЗМІ РФ повідомляють, що на території так званої "ЛНР" вибухнула шахта, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Рятувальники МНС Росії на прохання “органів влади” так званої “Луганської народної республіки (ЛНР)” направляються до місця НП на шахті “Східкарбон”, розташованої в непідконтрольній українській владі Юр’ївці Луганської області. Про це повідомили в прес-службі МНС Росії, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“На прохання органів влади ЛНР для надання допомоги і проведення рятувальних робіт на шахті в район ПП направляються співробітники МНС, в тому числі загін рятувальників МНС”, — повідомили в прес-службі відомства.
У прес-службі так званого “МНС ЛНР” повідомили, що надзвичайна подія сталася на міні-шахті “Східкарбон” в селищі Юр’ївка Лутугинського району. Обставини події уточнюються.
Глава бойовиків “ЛНР” Леонід Пасічник взяв ситуацію на ТОВ “Східкарбон” під особистий контроль і “доручив створити міжвідомчу комісію для ліквідації наслідків аварії”, повідомляють так звані ЗМІ сепаратистів, також є попередня інформація про 4 загиблих, за інформацією видань бойовиків — загинули 19 гірників.
Нагадуємо, в так званих “Л/ДНР” склали списки на отримання російських паспортів.