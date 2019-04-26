ЗМІ РФ: в результаті вибуху на шахті у Луганській області - 2 загиблих, 15 зниклих безвісти

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Аварія на шахті “Східкарбон” в Лутугинському районі Луганської області, тимчасово підконтрольному бойовикам так званої “Луганської народної республіки (ЛНР)” забрала життя щонайменше двох гірників, 15 осіб вважаються зниклими безвісті. Про це в п’ятницю повідомило агентство ТАСС з посиланням на так звані “ЗМІ” сепаратистів, інформує УНН.