ЗМІ РФ: в результаті вибуху на шахті у Луганській області - 2 загиблих, 15 зниклих безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Аварія на шахті “Східкарбон” в Лутугинському районі Луганської області, тимчасово підконтрольному бойовикам так званої “Луганської народної республіки (ЛНР)” забрала життя щонайменше двох гірників, 15 осіб вважаються зниклими безвісті. Про це в п’ятницю повідомило агентство ТАСС з посиланням на так звані “ЗМІ” сепаратистів, інформує УНН.
“Ситуація на шахті критична: на поточний момент двоє загиблих, ще 15 пропали безвісти”, — цитує так званого “главу МНС ЛНР” Євгенія Кацавалова агентство.
За словами лідера бойовиків “ЛНР” Леоніда Пасічника, стався вибух газу метану. “Імовірно, під землею виявилося 17 шахтарів. Тіла двох вже з шахти витягли. Поки доля 15 осіб невідома”, — наводить його слова ЗМІ.
Пасічник додав, що в п’ятницю вранці на місце події прибудуть підрозділи МНС Росії.
“Це пов’язано з тим, що підрозділи російського МНС оснащені спеціальним обладнанням, якого у нас, на превеликий жаль, немає. Також було запропоновано допомогу братськоъ (підтримуваної РФ — ред.) Донецької народної республіки, але, на превеликий жаль, у них теж цього обладнання немає. Це обладнання є тільки у Російської Федерації. Російські фахівці відгукнулися на наше прохання і їдуть нам допомагати”, — сказав Пасічник.
Як зазначав УНН, “ЗМІ” бойовиків повідомляють, що під час вибуху на шахті в Луганській області могли загинути 19 гірників.