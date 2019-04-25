"ЗМІ" бойовиків повідомляють, що під час вибуху на шахті в Луганській області могли загинути 19 гірників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вранці 25 квітня на міні-шахті “Східкарбон” в непідконтрольній частині Луганської області сталася аварія. На місце одразу ж виїхали чотири відділення воєнізованого гірничорятувального загону № 1 так званої “ЛНР” — включаючи командний склад місцевого “МНС”. А також три реанімаційно-протишокові групи і рятувальники з РФ, повідомляють російські журналісти в окупованих районах України і так звані “медіа” бойовиків, передає УНН.
У підконтрольному РФ “міністерстві з надзвичайних ситуацій Республіки” від офіційних коментарів відмовляються. Скільки людей загинуло, і скільки залишаються під завалами — поки невідомо.
Однак, за непідтвердженою інформацією, загиблих гірників — щонайменше 19 осіб.
У прес-службі ГУ МНС по Ростовській області російським журналістам повідомили, що донські рятувальники не висувалися на територію Донбасу для допомоги в ліквідації НП.
Нагадуємо, рятувальники МНС Росії на прохання “органів влади” так званої “Луганської народної республіки (ЛНР)” направляються до місця НП на шахті “Східкарбон”, розташованої в непідконтрольній українській владі Юр’ївці Луганської області.