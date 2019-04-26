Вибух на шахті в "ЛНР": рятувальників з РФ довелося чекати добу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Через небажання "ЛНР" звертатися до українських рятувальників, пройшла доба, доки шахтарів почали діставати з-під завалів рятувальники з РФ. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.
"Зараз там (на місці події - ред.) працюють рятувальні служби Російської Федерації. Ватажок "ЛНР" публічно звернувся до Російської Федерації з приводу того, що в них немає обладнання, щоб урятувати гірників. І з РФ, з Ростовської області, їхали гірничі рятувальники. Пройшла доба, доки почали ліквідовувати наслідки аварії. І вони втратили цей дуже важливий час... Там (у шахті - ред. ) немає повітря. І рахунок ішов на хвилини", - зазначив Лисянський.
Представник омбудсмена додав, що найближчим містом, де працюють рятувальники, які могли б швидше дісталися до місця аварії, є Лисичанськ.
"Якщо б вони (представники "ЛНР" - ред.) звернулися за допомогою до України, то, звичайно, це було б швидше. Добу ніхто не чекав", - додав Лисянський.
Нагадаємо, що на шахті "Східкарбон" з-під завалів дістали тіла вже шести гірників.
Як повідомляв УНН, ЗМІ РФ повідомили, що на території так званої "ЛНР" вибухнула шахта.
Пізніше повідомлялося, що в результаті вибуху на шахті у Луганській області 2 особи загинули, 15 - зникли безвісти.
Додамо, що МінТОТ проведе нараду щодо вибуху на шахті у Луганській області.