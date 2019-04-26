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Взрыв на шахте в "ЛНР": спасателей с РФ пришлось ждать сутки

Взрыв на шахте в "ЛНР": спасателей с РФ пришлось ждать сутки

Киев  •  УНН

 • 11511 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Из-за нежелания "ЛНР" обращаться к украинским спасателей, прошли сутки, пока шахтеров начали доставать из-под завалов спасатели с РФ. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Сейчас там (на месте происшествия - ред.) работают спасательные службы Российской Федерации. Главарь "ЛНР" публично обратился к Российской Федерации по поводу того, что в них нет оборудования, чтобы спасти горняков. И с РФ, из Ростовской области, ехали горные спасатели. Прошли сутки, пока начали ликвидировать последствия аварии. И они потеряли это очень важнре время... Там (в шахте - ред.) нет воздуха. И счет шел на минуты", - отметил Лисянский.

Представитель омбудсмена добавил, что ближайшим городом, где работают спасатели, которые могли бы быстрее добрались до места аварии, есть Лисичанск.

"Если бы они (представители "ЛНР" - ред.) обратились за помощью к Украине, то, конечно, это было бы быстрее. Сутки никто не ожидал", - добавил Лисянский.

Напомним, что на шахте "Востоккарбон" из-под завалов извлечены тела уже шести горняков.

Как сообщал УНН, СМИ РФ сообщили, что на территории так называемой "ЛНР" взорвалась шахта.

Позже сообщалось, что в результате взрыва на шахте в Луганской области 2 человека погибли, 15 - пропали без вести.

Добавим, что МинТОТ проведет совещание по взрыву на шахте в Луганской области.

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