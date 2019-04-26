Кількість загиблих на шахті в "ЛНР" зросла до 6

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. На шахті "Східкарбон", неподалік від непідконтрольного Україні міста Алчевська, де вчора сталася низка вибухів, з-під завалів дістали тіла вже шести гірників. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив представник Омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

"Відомо, що там (на шахті - ред.) вчора пролунав потужний вибух, потім було ще два коротких. Загалом, під землею на момент вибуху залишалося 17 шахтарів. Тіла шістьох уже знайшли. Наразі у шахті залишаються 11 гірників. Їх доля невідома", - зазначив Лисянський.

Він додав, що вибух через скупчення метану був дуже потужним, а це призвело до викиду породи.

Як повідомляв УНН, ЗМІ РФ повідомили, що на території так званої "ЛНР" вибухнула шахта.

Пізніше повідомлялося, що в результаті вибуху на шахті у Луганській області 2 особи загинули, 15 - зникли безвісти.

Нагадаємо, МінТОТ проведе нараду щодо вибуху на шахті у Луганській області.

Українські Національні Новини

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