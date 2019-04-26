Количество погибших на шахте в "ЛНР" возросло до 6

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107902 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110649 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111744 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138611 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114522 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139681 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144915 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130318 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130360 просмотра

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Количество погибших на шахте в "ЛНР" возросло до 6

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. На шахте "Востокдкарбон", недалеко от неподконтрольного Украине города Алчевска, где вчера произошел ряд взрывов, из-под завалов извлечены тела уже шести горняков. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил представитель Омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Известно, что там (на шахте - ред.) вчера прогремел мощный взрыв, затем было еще два коротких. В общем, под землей в момент взрыва оставалось 17 шахтеров. Тела шестерых уже нашли. Сейчас в шахте остаются 11 горняков. Их судьба неизвестна", - отметил Лисянский.

Он добавил, что взрыв из-за скопления метана был очень мощным, что привело к выбросу породы.

Как сообщал УНН, СМИ РФ сообщили, что на территории так называемой "ЛНР" взорвалась шахта.

Позже сообщалось, что в результате взрыва на шахте в Луганской области 2 человека погибли, 15 - пропали без вести.

Напомним, МинТОТ проведет совещание по взрыву на шахте в Луганской области.

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