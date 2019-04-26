Количество погибших на шахте в "ЛНР" возросло до 6
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. На шахте "Востокдкарбон", недалеко от неподконтрольного Украине города Алчевска, где вчера произошел ряд взрывов, из-под завалов извлечены тела уже шести горняков. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил представитель Омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
"Известно, что там (на шахте - ред.) вчера прогремел мощный взрыв, затем было еще два коротких. В общем, под землей в момент взрыва оставалось 17 шахтеров. Тела шестерых уже нашли. Сейчас в шахте остаются 11 горняков. Их судьба неизвестна", - отметил Лисянский.
Он добавил, что взрыв из-за скопления метана был очень мощным, что привело к выбросу породы.
Как сообщал УНН, СМИ РФ сообщили, что на территории так называемой "ЛНР" взорвалась шахта.
Позже сообщалось, что в результате взрыва на шахте в Луганской области 2 человека погибли, 15 - пропали без вести.
Напомним, МинТОТ проведет совещание по взрыву на шахте в Луганской области.