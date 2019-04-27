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7 марта, 13:58 • 116304 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140528 просмотра

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Взрыв на шахте в "ЛНР": правозащитники подсчитали количество горноспасательных отрядов на территории ОРДЛО

Взрыв на шахте в "ЛНР": правозащитники подсчитали количество горноспасательных отрядов на территории ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 9237 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Правозащитная организация "Восточная правозащитная Группа" подсчитала количество горноспасательных отрядов на территории ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распространенный сообщение правозащитной организации в Facebook.

“Сейчас на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области работает — 18 шахт, общая численность людей работающих под землей более 5 тысяч человек. Это те люди, которые не взяли в руки оружие, а пытаются хоть как-то выжить и прокормить свои семьи. Сегодняшняя трагедия показала неспособность НВФ (незаконных вооруженных формирований — ред.) „ЛНР“ и „ДНР“ обеспечивать промышленную безопасность и оперативную ликвидацию аварий на угольных предприятиях”, — сообщили правозащитники.

Они также проанализировали сколько военизированных горноспасательных отрядов находится на территории ОРДЛО подконтрольных НВФ “ЛНР” и “ДНР”:

“Неподконтрольная Украинскому правительству территория Донецкой области:

  • Оперативный военизированный горноспасательный отряд в м (ОВГЗ) Донецк
  • Третий военизированный горноспасательный отряд (3ВГСО) в г. Макеевка
  • Шестой военизированный горноспасательный отряд (6ВГСО) в Торез
  • Первый военизированный горноспасательный отряд (1ВГСО) в г. Горловка (1ВГСО).

Неподконтрольная Украинскому правительству территория Луганской области:

  • Военизированный горноспасательный отряд (2ВГСО) в г. Стаханов (сейчас 2 отряд МЧС „ЛНР“)
  • Военизированный горноспасательный отряд (4ВГСО) в г. Луганск (сейчас 1 отряд МЧС „ЛНР“)
  • Военизированный горноспасательный отряд (5ВГСО) в г. Красный Луч (сейчас 3 отряд МЧС „ЛНР“)
  • Военизированный горноспасательный отряд (7ВГСО) в г. Краснодон (сейчас 7 отряд МЧС „ЛНР“)”.

Правозащитники добавляют, что 8 отрядов горноспасателей действуют на территории ОРДЛО, но тем не менее в НВФ “ЛНР” обратились за помощью в РФ.

НВФ активно зарабатывают на добыче угля, подвергая опасности людей, которые работают на этих шахтах.

Ранее, из-за нежелания “ЛНР” обращаться к украинским спасателям, прошли сутки, пока шахтеров начали доставать из-под завалов спасатели с РФ.

Напомним, что на шахте “Схидкарбон” из-под завалов извлечены тела уже шести горняков.

Как сообщал УНН, СМИ РФ сообщили, что на территории так называемой “ЛНР” взорвалась шахта.

Позже сообщалось, что в результате взрыва на шахте в Луганской области 2 человека погибли, 15 — пропали без вести.

Добавим, что МВОТ проведет совещание по взрыву на шахте в Луганской области.

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