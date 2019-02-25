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Вибори в Молдові: чи зможуть новообрані депутати домовитись

Київ • УНН

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Чи зможуть прихильники Додона і Демпартія домовитися?

Кишеня - КИЇВ. 25 лютого. УНН. У неділю, 24 лютого, в Республіці Молдова пройшли парламентські вибори . Як всередині Молдови, так і в інших країнах, зазначалося не просто початок нового політичного циклу, а геополітичне значення цього голосування. Складність ситуації полягала в тому, що бачення майбутнього країни у проросійського президента Ігоря Додона і Партії соціалістів і правлячої прозахідної Демократичної партії - протилежно. При цьому, згідно з результатами виборів, обидва провідних політичних формування Молдови користуються величезною підтримкою виборців. Тепер новому парламенту належить створити коаліцію і призначити уряд. І, можливо, домовиться буде непросто. УНН поцікавився у експертів, яким, за їхніми прогнозами, буде нова більшість.

Як показали результати, підтримка політичних партій розподілилася наступним чином: Партія соціалістів - 31%, блок "ACUM" (Альянс "Платформи гідність і правда" Андре Нестасе і партії "Дія і солідарність" Майї Санду) - 27%, Демократична партія - 24% і партія "Шор" - 8%. При цьому, вибори вперше проходили за змішаною системою і 51 депутат з 100 обирався на одномандатних округах. Загалом, в новому складі парламенту соціалісти отримають 334 мандата, демократи - 31, блок ACUM - 26, партія "Шор" - 7.

За словами Майї Санду, блок "ACUM" не буде в парламенті співпрацювати ні з соціалістами, ні з демократами. У партії "Шор" також завили, що не мають наміру вступати ні з ким в альянс. Лідер Демократичної Партії Влад Плахотнюк, в свою чергу, оголосив, що демократи вже готові до переговорів зі створення більшості. Експерти вважають, що є кілька сценаріїв розвитку ситуації.

Молдавські експерти вважають, що ситуація, що склалася і переговори по створенню більшості будуть непрості. У той же час, наголошується, що лідерам політичних сил варто орієнтуватися на завдання, які стоять перед країною, а не контрпозіціонірованіе, засноване складних взаєминах.

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"Той розклад, який може складеться дає дуже складну картину, яка не вирішує проблему створення більшості в парламенті. Я хотів би, щоб було проєвропейську більшість. Звичайно, якщо більшість не визначиться, завдання самого парламенту - призначення уряду і, якщо неможливо призначити уряд, так як немає більшості, тоді може виникнути ситуація, коли прийдуть розпускати парламент ", - розповів політичний експерт Віталій Катана.
Катана попереджає, що партії повинні домовитися протягом трьох місяців, інакше парламент розпустять і країну чекають дострокові парламентські вибори.

Директор Ресурсного центру CReDO Сергій Остаф вважає, що є три можливих сценарії, як може розвиватися ситуація. Потенційно коаліція може бути сформована між політичними силам, які ставлять перед собою схожі завдання.
"Розклад за мандатами вже зрозумілий. Якщо виходити з того, що обіцяв нинішній уряд і Партія демократів, то вони хочуть довести до кінця великі інфраструктурні енергетичні проекти для того, щоб з'єднати Молдову з європейським газовим і енергетичним сектором, а це - принципове питання незалежності, в тому числі і в контексті Nord Stream - 2, який буде закінчений на початку 2020 року, це також завдання адміністративної реформи, яка виключить невеликі райони і створить великі регіони. Це завдання також суперечить баченню соціалістів розвитку. Тобто, з точки зору доктрини, бачення депутатів розвитку країни відрізняється істотно від доктринальних завдань ПСРМ. Якою мірою це збігається з баченням блоку ACUM, я думаю, що тут - більше точок дотику і в цьому сенсі більш бажана коаліція між Демократичною парією і блоку ACUM для реалізацій цих великих істотних проектів", - сказав Остаф.

При цьому, на думку експерта, серед прозахідних партій також існує відмінність в частині розуміння деяких принципових питань.

"Наприклад, що стосується Придністров'я - це ще одна проблемна ситуація для Молдови - тут бачення демократів і блоку ACUM відрізняється. Блок ACUM відноситься невизначено до реінтеграції та повернення контролю конституційних властей, ПСРМ в цьому випадку має бачення, але це воно в першу чергу вигідно для ослаблення впливу Кишинева в Придністров'ї. Виходячи з цього, теоретично, коаліція між демократичною партією і блоком ACUM надала б можливість стабільної мажоритарною коаліції вирішувати завдання, які стоять перед країною. Однак, зрозуміло, що між лідерами дуже складні взаємини. У цьому сенсі, якщо не буде конструктивного позитивного впливу з боку Румунії, з боку Заходу для того, щоб коаліція створювалася на основі доктринальних завдань, а не на основі особистісного сприйняття, то шанси не дуже високі.

Я не думаю, що можлива коаліція між демократами і соціалістами через величезні розбіжності в частині розвитку країни. Таким чином, варіанту коаліції меду демократами і блоком ACUM - я б дав 40% таким сценарієм. Однак, якщо вона не складеться - залишається єдиний варіант, можливість створення міноритарного уряду, з чітким розумінням розвитку країни і буде підтримано певними депутатами - це другий сценарій, який теж має ймовірність 40%. І залишається ще 20% в моєму розумінні - це всілякі відхилення, наприклад, якщо соціалісти зможуть домовитися з представниками блоку ACUM і якимись іншими кандидатами. Тобто, маючи 34 мандати, вони б додали партію "Шора", додали б до 40 і 10 мандатів блоку ACUM - я б дав цим варіантом менше шансів. Я думаю, що це - три найбільш можливих варіанти ", - пояснив Остаф.

Політичний оглядач Андрій Андрієвський, вважає, що на цьому етапі складно прогнозувати з упевненістю, однак переговори будуть складними. Однак, якщо народні обранці не зможуть домовитися - ймовірність дострокових виборів залишається високою.

"Тому що дві з трьох партій, які точно повинні пройти в парламент вже заявили, що співпраці між ними в майбутньому парламенті неможливо. А це означає, або хтось із них повинен змінити свою думку, або всередині парламент партії розпадуться і почнуть голосувати не так, як хочуть їх керівники, або нас чекають дострокові вибори, після того, як парламент не зможе обрати прем'єр-міністра. Який з цих сценаріїв більш ймовірний зараз, напевно, ніхто не скаже з упевненістю. Залишається тільки сподіватися, що розум переможе і панове народні обранці не стануть втягувати країну в нескінченну низку перевиборів і зможуть домовитися ", - сказав Андрієвський.

Андрієвський вважає, що незважаючи на можливі складнощі, європейський курс Молдови не змінитися.

"Звичайно, сьогодні складно передбачити, але хочеться сподіватися, що помилка 2001 року, коли до влади прийшли комуністи і розгорнули Молдову в сторону Кремля, більше не повториться. По крайней мере, виходячи з того, що в парламент пройшли три сили, дві з яких не дивлячись на ворожнечу між собою, орієнтовані на Захід ", - сказав він.

Однак, політичний експерт з України Артем Філіпенко попереджає, що відстрочка з формуванням нового молдавського уряду може поставити під загрозу досягнуті результати, як на двосторонньому рівні між Україною і Молдовою, так і на регіональному.

"У разі затримки з формуванням уряду багато з цих ініціатив виявляться в підвішеному стані. Крім того, потребують врегулювання та інші спірні питання, наприклад, намір України будувати гідровузол на верхньому Дністрі. На жаль тепер і Україна вступає у виборчий період, що збільшує ризики. Можна говорити і про більш конкретні загрози. Наприклад, ослаблення центральної влади може підштовхнути до активності гагаузької автономії. Ми можемо згадати, як там одного разу вже проводився референдум про відкладений статус. А Гагаузія знаходиться в безпосередній близькості від кордону Одеської області, районів компактного проживання національних меншин. А спроби розгойдати ситуацію на півдні Одеської області через сепаратистський проект "Бессарабської народної республіки" вже були. І до речі, проходили за участю, наприклад, Володимира Букарський, радника соціалістів. Знову ж таки, в підвішеному стані виявиться процес придністровського врегулювання, хоча в цьому питанні бували і великі перерви.

Філіпенко зазначив, що останнім часом між Україною і Молдовою позитивна динаміка двосторонніх відносин, однак виборчий процес, який переходить в активну політичну фазу вже в Україні може також негативно позначитися на динаміці відносин між країнами.

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