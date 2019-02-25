Выборы в Молдове: смогут ли новоизбранные депутаты договориться

КИШЕНЕВ — КИЕВ. 25 февраля. УНН. В воскресенье, 24 февраля, в Республике Молдова прошли парламентские выборы. Как внутри Молдовы, так и в других странах, отмечалось не просто начало нового политического цикла, а геополитическое значение этого голосования. Сложность ситуации состояла в том, что виденье будущего страны у пророссийского президента Игоря Додона и Партии социалистов и правящей прозападной Демократической партии — противоположно. При этом, согласно результатам выборов, оба ведущих политических формирования Молдовы пользуются огромной поддержкой избирателей. Теперь новому парламенту предстоит создать коалицию и назначить правительство. И, возможно, договорится будет непросто. УНН поинтересовался у экспертов, каким, по их прогнозам, будет новое большинство.

Как показали результаты, поддержка политических партий распределилась следующим образом: Партия социалистов — 31%, блок “ACUM” (Альянс “Платформы достоинство и правда” Андрэя Нэстасе и партии “Действие и солидарность” Майи Санду) — 27%, Демократическая партия — 24% и партия “Шор” — 8%. При этом, выборы впервые проходили по смешанной системе и 51 депутат из 100 избирался на одномандатных округах. В общем, в новом составе парламента социалисты получат 34 мандата, демократы — 31, блок ACUM — 26, партия “Шор” — 7.

По словам Майи Санду, блок “ACUM” не будет в парламенте сотрудничать ни с социалистами, ни с демократами. В партии “Шор” также завили, что не намерены вступать ни с кем в альянс. Лидер Демократической Партии Влад Плахотнюк, в свою очередь, объявил, что демократы уже готовы к переговорам по созданию большинства. Эксперты считают, что есть несколько сценариев развития ситуации.

Молдавские эксперты считают, что сложившаяся ситуация и переговоры по созданию большинства будут непростые. В тоже время, отмечается, что лидерам политических сил стоит ориентироваться на задачи, которые стоят перед страной, а не контрпозиционирование, основанное сложных взаимоотношениях.

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“Тот расклад, который может сложится дает очень сложную картину, которая не решает проблему создания большинства в парламенте. Я хотел бы, чтобы было проевропейское большинство. Конечно, если большинство не определиться, задача самого парламента — назначение правительства и, если невозможно назначить правительство, так как нет большинства, тогда может возникнуть ситуация, когда придутся распускать парламент”, — рассказал политический эксперт Виталий Катана.

Катана предупреждает, что партии должны договорится в течении трех месяцев, иначе парламент распустят и страну ожидают досрочные парламентские выборы.

Директор Ресурсного центра CReDO Сергей Остаф считает, что есть три возможных сценария, как может развиваться ситуация. Потенциально коалиция может быть сформирована между политическими силам, которые ставят перед собой схожие задачи.

“Расклад по мандатам уже понятен. Если исходить из того, что обещало нынешнее правительство и Партия демократов, то они хотят довести до конца большие инфраструктурные энергетические проекты для того, чтобы соединить Молдову с европейским газовым и энергетическим сектором, а это — принципиальный вопрос независимости, в том числе и в контексте Nord Stream — 2, который будет закончен в начале 2020 года, это также задача административной реформы, которая исключит небольшие районы и создаст большие регионы. Эта задача также противоречит виденью социалистов развития. То есть, с точки зрения доктрины, виденье депутатов развития страны отличается существенно от доктринальных задач ПСРМ. В какой степени это совпадает с виденьем блока ACUM, я думаю, что здесь — больше точек прикосновения и в этом смысле более желательна коалиция между Демократической парией и блока ACUM для реализаций этих больших существенных проектов”, — сказал Остаф.

При этом, по мнению эксперта, среди прозападных партий также существует различие в части понимание некоторых принципиальных вопросов.

“Например, что касается Приднестровья — это еще одна проблемная ситуация для Молдовы — здесь виденье демократов и блока ACUM отличается. Блок ACUM относится неопределенно к реинтеграции и возвращения контроля конституционных властей, ПСРМ в этом случае имеет виденье, но это оно в первую очередь выгодно для ослабления влияния Кишинева в Приднестровье. Исходя из этого, теоретически, коалиция между демократической партией и блоком ACUM предоставила бы возможность стабильной мажоритарной коалиции решать задачи, которые стоят перед страной. Однако, понятно, что между лидерами очень сложные взаимоотношения. В этом смысле, если не будет конструктивного позитивного влияния со стороны Румынии, со стороны Запада для того, чтобы коалиция создавалась на основе доктринальных задач, а не на основе личностного восприятия, то шансы не очень высокие.

Я не думаю, что возможна коалиция между демократами и социалистами из-за огромных разногласий в части развития страны. Таким образом, варианту коалиции меду демократами и блоком ACUM — я бы дал 40% такому сценарию. Однако, если она не сложится — остается единственный вариант, возможность создания миноритарного правительства, с четким пониманием развития страны и будет поддержано определёнными депутатами — это второй сценарий, который тоже имеет вероятность 40%. И остается еще 20% в моем понимании — это всевозможные отклонения, к примеру, если социалисты смогут договориться с представителями блока ACUM и какими-то другими кандидатами. То есть, имея 34 мандата, они бы добавили партию „Шора“, добавили бы до 40 и 10 мандатов блока ACUM — я бы дал этому варианту меньше шансов. Я думаю, что это — три самых возможных варианта”, — объяснил Остаф.

Политический обозреватель Андрей Андриевский, считает, что на этом этапе сложно прогнозировать с уверенностью, однако переговоры будут сложными. Однако, если народные избранники не смогут договориться — вероятность досрочных выборов остается высокой.

“Потому что две из трех партий, которые точно должны пройти в парламент уже заявили, что сотрудничества между ними в будущем парламенте невозможно. А это означает, либо кто-то из них должен изменить свое мнение, либо внутри парламент партии распадутся и начнут голосовать не так, как хотят их руководители, либо нас ждут досрочные выборы, после того, как парламент не сможет избрать премьер-министра. Какой из этих сценариев более вероятный сейчас, наверное, никто не скажет с уверенностью. Остается только надеяться, что разум победит и господа народные избранники не станут ввергать страну в бесконечную череду перевыборов и смогут договориться”, — сказал Андриевский.

Андриевский считает, что несмотря на возможные сложности, европейский курс Молдовы не измениться.

“Конечно, сегодня сложно предугадать, но хочется надеяться, что ошибка 2001 года, когда к власти пришли коммунисты и развернули Молдову в сторону Кремля, больше не повторится. По крайней мере, исходя из того, что в парламент прошли три силы, две из которых несмотря на вражду между собой, ориентированы на Запад”, — сказал он.

Однако, политический эксперт из Украины Артем Филиппенко предупреждает, что отсрочка с формированием нового молдавского правительства может поставить под угрозу достигнутые результаты, как на двустороннем уровне между Украиной и Молдовой, так и на региональном.

“В случае задержки с формированием правительства многие из этих инициатив окажутся в подвешенном состоянии. Кроме того, требуют урегулирования и другие спорные вопросы, например, намерение Украины строить гидроузел на верхнем Днестре. К сожалению теперь и Украина вступает в избирательный период, что увеличивает риски. Можно говорить и о более конкретных угрозах. Например, ослабление центральной власти может подтолкнуть к активности Гагаузскую автономию. Мы можем вспомнить, как там единожды уже проводился референдум об отложенном статусе. А Гагаузия находится в непосредственной близости от границы Одесской области, районов компактного проживания национальных меньшинств. А попытки раскачать ситуацию на юге Одесской области через сепаратистский проект “Бессарабской народной республики” уже были. И кстати, проходили при участии, к примеру, Владимира Букарского, советника социалистов. Опять же, в подвешенном состоянии окажется процесс приднестровского урегулирования, хотя в этом вопросе бывали и большие перерывы.

Филиппенко отметил, что в последнее время между Украиной и Молдовой позитивная динамика двусторонних отношений, однако избирательный процесс, который переходит в активную политическую фазу уже в Украине может также негативно сказаться на динамике отношений между странами.