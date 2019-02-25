Референдум в Молдове признан состоявшимся, объявлены первые результаты

По словам А.Русу около 39% высказались на референдуме, на котором решался вопрос уменьшения количества депутатов со 101 до 61, а также внедрения механизма отзыва депутатского мандата у представителей одномандатных округов.

На данный момент, предстоит обработать около 40 % бюллетеней.



Отметим, что окончательные результаты референдума ЦИК передаст в Конституционный суд до 14 марта.



На вопрос, нужно ли уменьшить количество депутатов со 101 до 61, 790 784 тысяч граждан ответили "Да", против высказалось 200 812 тысяч. На вопрос, нужен ли механизм отзыва депутатов, которые не выполняют свои обязанности, утвердительно ответили – 733 125 тысячи, против – 260 758 тысяч.



Из 2141 избирательного участка, где избиратели озвучили свои варианты для вопросов референдума, около 40 минут еще предстоит обработать.



Напомним, проевропейская оппозиция Молдовы обвинила власть в фальсификациях на выборах.