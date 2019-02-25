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Проевропейская оппозиция Молдовы обвинила власть в фальсификациях на выборах

Проевропейская оппозиция Молдовы обвинила власть в фальсификациях на выборах

Киев  •  УНН

 • 8727 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Лидеры проевропейской оппозиции Молдовы обвинили власти в фальсификациях на парламентских выборах и призвали наблюдателей проследить за подсчетом голосов. Соответствующее заявление на брифинге после закрытия участков в воскресенье сделали лидер Партии действия и солидарности Майя Санду и глава “Платформы “Достоинство и Правда” Андрей Нэстасе, передает УНН.

“Эти выборы, как мы их видели, нельзя назвать свободными и корректными. Это были самые недемократичные выборы в истории страны”, — сказала Санду. Она обвинила власти в использовании административного ресурса и телеканалов, которые, по ее словам, очерняли оппозицию.

“Были подтасовки. Мы наблюдали, как организованно привозились избиратели из Приднестровья, которым платили за голос в пользу определенных кандидатов от режима... Это исказило результаты”, — утверждает Санду.

Нэстасе со своей стороны призвал наблюдателей за выборами проследить за подсчетом голосов.

Партия действия и солидарности и “Платформа “Достоинство и Правда” ранее объединились в избирательный блок ACUM.

Как сообщал УНН, в Молдове обнародовали предварительные итоги парламентских выборов.

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