Проєвропейська опозиція Молдови звинуватила владу у фальсифікаціях на виборах

“Ці вибори, як ми їх бачили, не можна назвати вільними і коректними. Це були найбільш недемократичні вибори в історії країни”, — сказала Санду. Вона звинуватила владу у використанні адміністративного ресурсу та телеканалів, які, за її словами, очорнювали опозицію.

“Були підтасування. Ми спостерігали, як організовано привозилися виборці з Придністров’я, яким платили за голос на користь певних кандидатів від режиму... Це спотворило результати”, — стверджує Санду.

Нестасе зі свого боку закликав спостерігачів за виборами простежити за підрахунком голосів.

Партія дії і солідарності і “Платформа” Гідність і Правда "раніше об’єдналися у виборчий блок ACUM.

Як повідомляв УНН, у Молдові оприлюднили попередні підсумки парламентських виборів.