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Проєвропейська опозиція Молдови звинуватила владу у фальсифікаціях на виборах

Проєвропейська опозиція Молдови звинуватила владу у фальсифікаціях на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Лідери проєвропейської опозиції Молдови звинуватила владу у фальсифікаціях на парламентських виборах і закликали спостерігачів простежити за підрахунком голосів. Відповідну заяву на брифінгу після закриття дільниць у неділю зробили лідер Партії дії і солідарності Майя Санду і глава “Платформи “Гідність і Правда” Андрей Нестасе, передає УНН.

“Ці вибори, як ми їх бачили, не можна назвати вільними і коректними. Це були найбільш недемократичні вибори в історії країни”, — сказала Санду. Вона звинуватила владу у використанні адміністративного ресурсу та телеканалів, які, за її словами, очорнювали опозицію.

“Були підтасування. Ми спостерігали, як організовано привозилися виборці з Придністров’я, яким платили за голос на користь певних кандидатів від режиму... Це спотворило результати”, — стверджує Санду.

Нестасе зі свого боку закликав спостерігачів за виборами простежити за підрахунком голосів.

Партія дії і солідарності і “Платформа” Гідність і Правда "раніше об’єдналися у виборчий блок ACUM.

Як повідомляв УНН, у Молдові оприлюднили попередні підсумки парламентських виборів.

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