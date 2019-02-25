Проєвропейська опозиція Молдови звинуватила владу у фальсифікаціях на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Лідери проєвропейської опозиції Молдови звинуватила владу у фальсифікаціях на парламентських виборах і закликали спостерігачів простежити за підрахунком голосів. Відповідну заяву на брифінгу після закриття дільниць у неділю зробили лідер Партії дії і солідарності Майя Санду і глава “Платформи “Гідність і Правда” Андрей Нестасе, передає УНН.
“Ці вибори, як ми їх бачили, не можна назвати вільними і коректними. Це були найбільш недемократичні вибори в історії країни”, — сказала Санду. Вона звинуватила владу у використанні адміністративного ресурсу та телеканалів, які, за її словами, очорнювали опозицію.
“Були підтасування. Ми спостерігали, як організовано привозилися виборці з Придністров’я, яким платили за голос на користь певних кандидатів від режиму... Це спотворило результати”, — стверджує Санду.
Нестасе зі свого боку закликав спостерігачів за виборами простежити за підрахунком голосів.
Партія дії і солідарності і “Платформа” Гідність і Правда "раніше об’єдналися у виборчий блок ACUM.
Як повідомляв УНН, у Молдові оприлюднили попередні підсумки парламентських виборів.