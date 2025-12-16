Верховний Суд роз'яснив нюанси сплати пені за прострочене відшкодування ПДВ під час воєнного стану

$42.250.05
49.650.19
ukenru
03:55 • 9406 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 18400 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 15443 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 15650 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 14658 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 11394 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10348 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14163 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 43082 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36752 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
91%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 17809 перегляди
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі15 грудня, 22:44 • 7852 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 15259 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин03:17 • 6372 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 10992 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 49683 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 45980 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 52748 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 99842 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 117904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 32385 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 49667 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 50324 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 54354 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 89157 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
Tesla Model Y
Шахед-136
Соціальна мережа

Верховний Суд роз'яснив нюанси сплати пені за прострочене відшкодування ПДВ під час воєнного стану

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Воєнний стан не звільняє автоматично державу від сплати пені за прострочене відшкодування ПДВ. Контролюючий орган має довести форс-мажорні обставини, що унеможливили відшкодування.

Верховний Суд роз'яснив нюанси сплати пені за прострочене відшкодування ПДВ під час воєнного стану

Воєнний стан на території України не є автоматичною підставою для звільнення держави від сплати пені за прострочене відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховний Суд.

Деталі

Такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду. Там уточнили: для застосування винятку, передбаченого абз. 2 п. 200.23 ст. 200 Податкового кодексу України (Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків), відповідно до якого нарахування пені не здійснюється, контролюючий орган має довести наявність конкретних форс-мажорних обставин.

Йдеться про обставини, які внаслідок воєнного стану унеможливили внесення даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість і здійснення відшкодування.

За відсутності таких доказів пеня нараховується в загальному порядку (120 % облікової ставки НБУ).

Нагадаємо

Влітку 2025 року в Україні набули чинності зміни до Податкового кодексу, що звільняють мобілізованих ФОП від сплати податків та подання звітності на час військової служби. Звільнення ФОПів від сплати податків застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Національний банк України
Україна