Верховний Суд роз'яснив нюанси сплати пені за прострочене відшкодування ПДВ під час воєнного стану

Воєнний стан на території України не є автоматичною підставою для звільнення держави від сплати пені за прострочене відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховний Суд.

Деталі

Такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду. Там уточнили: для застосування винятку, передбаченого абз. 2 п. 200.23 ст. 200 Податкового кодексу України (Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків), відповідно до якого нарахування пені не здійснюється, контролюючий орган має довести наявність конкретних форс-мажорних обставин.

Йдеться про обставини, які внаслідок воєнного стану унеможливили внесення даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість і здійснення відшкодування.

За відсутності таких доказів пеня нараховується в загальному порядку (120 % облікової ставки НБУ).

Нагадаємо

