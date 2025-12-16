Верховный Суд разъяснил нюансы уплаты пени за просроченное возмещение НДС во время военного положения

Военное положение на территории Украины не является автоматическим основанием для освобождения государства от уплаты пени за просроченное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховный Суд.

Детали

К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда. Там уточнили: для применения исключения, предусмотренного абз. 2 п. 200.23 ст. 200 Налогового кодекса Украины (Порядок определения суммы налога, подлежащей уплате (перечислению) в Государственный бюджет Украины или возмещению из Государственного бюджета Украины (бюджетному возмещению), и сроки проведения расчетов), согласно которому начисление пени не осуществляется, контролирующий орган должен доказать наличие конкретных форс-мажорных обстоятельств.

Речь идет об обстоятельствах, которые вследствие военного положения сделали невозможным внесение данных в Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость и осуществление возмещения.

При отсутствии таких доказательств пеня начисляется в общем порядке (120 % учетной ставки НБУ).

Напомним

Летом 2025 года в Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, освобождающие мобилизованных ФЛП от уплаты налогов и подачи отчетности на время военной службы. Освобождение ФЛП от уплаты налогов применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников.