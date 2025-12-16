$42.250.05
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, «подобных статье 5» НАТО
03:55 • 9966 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 18908 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 15948 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 16069 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 15015 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 11595 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10504 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 14214 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 43195 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в Новороссийске
Верховный Суд разъяснил нюансы уплаты пени за просроченное возмещение НДС во время военного положения

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Военное положение не освобождает автоматически государство от уплаты пени за просроченное возмещение НДС. Контролирующий орган должен доказать форс-мажорные обстоятельства, сделавшие невозможным возмещение.

Верховный Суд разъяснил нюансы уплаты пени за просроченное возмещение НДС во время военного положения

Военное положение на территории Украины не является автоматическим основанием для освобождения государства от уплаты пени за просроченное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховный Суд.

Детали

К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда. Там уточнили: для применения исключения, предусмотренного абз. 2 п. 200.23 ст. 200 Налогового кодекса Украины (Порядок определения суммы налога, подлежащей уплате (перечислению) в Государственный бюджет Украины или возмещению из Государственного бюджета Украины (бюджетному возмещению), и сроки проведения расчетов), согласно которому начисление пени не осуществляется, контролирующий орган должен доказать наличие конкретных форс-мажорных обстоятельств.

Речь идет об обстоятельствах, которые вследствие военного положения сделали невозможным внесение данных в Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость и осуществление возмещения.

При отсутствии таких доказательств пеня начисляется в общем порядке (120 % учетной ставки НБУ).

Напомним

Летом 2025 года в Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, освобождающие мобилизованных ФЛП от уплаты налогов и подачи отчетности на время военной службы. Освобождение ФЛП от уплаты налогов применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Национальный банк Украины
Украина