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Верховний Суд взявся за розгляд скарги на указ про відсторонення Тупицького

Київ • УНН

 • 17127 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи щодо оскарження указу Президента України Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду. Про це УНН повідомили у суді.

Верховний Суд взявся за розгляд скарги на указ про відсторонення Тупицького

Цитата:

"25 травня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду почав розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" (про відсторонення від посади судді строком на два місяці) з моменту його прийняття", - повідомили у суді.

Деталі

Суд повідомив, що Верховний Суд ухвалою від 24 травня 2021 року відкрив провадження у справі № 9901/20/21 за позовом того самого позивача до того самого відповідача і з тим самим предметом спору. Цією ж ухвалою справу № 9901/20/21 об'єднано в одне провадження зі справою № 9901/43/21.

Судова колегія КАС ВС надала сторонам у справі можливість ознайомитися зі змістом ухвали і скорегувати свої клопотання та способи захисту.

"Наступне судове засідання з розгляду справи призначене на 16:00 13 липня 2021 року", - вказано у повідомленні.

Доповнення

Верховний Суд, окрім розгляду справи за позовом Тупицького про його відсторонення від посади судді КСУ, також має на розгляді скаргу Тупицького на його звільнення з посади судді КСУ указом Президента від 27 березня цього року.

Президент України Володимир Зеленський раніше підписав укази, яким спочатку відсторонив Тупицького, а потім - скасував указ ще часів Януковича про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ.

Такі рішення послідували після контроверсійного рішення КСУ, що стосувалося антикорупційних інституцій та електронного декларування, зокрема - скасування відповідальності за брехню в деклараціях. Ця реформа свого часу стала однією з передумов для запуску безвізу з ЄС та для пільгової фінансової допомоги Україні від Заходу.

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