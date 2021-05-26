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Верховный Суд взялся за рассмотрение жалобы на указ об отстранении Тупицкого

Киев • УНН

 • 17127 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела об обжаловании указа Президента Украины Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда. Об этом сообщили УНН в суде.

Верховный Суд взялся за рассмотрение жалобы на указ об отстранении Тупицкого

Цитата:

"25 мая 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела № 9901/43/21 по иску Александра Тупицкого по обжалованию указа Президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" ( об отстранении от должности судьи сроком на два месяца) с момента его принятия", - сообщили в суде.

Детали

Суд сообщил, что Верховный Суд постановлением от 24 мая 2021 года открыл производство по делу № 9901/20/21 по иску того же истца к тому же ответчику и с тем же предметом спора. Этим же постановлением дело № 9901/20/21 объединено в одно производство с делом № 9901/43/21.

Судебная коллегия КАС ВС предоставила сторонам по делу возможность ознакомиться с содержанием постановления и скорректировать свои ходатайства и способы защиты.

"Следующее судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 16:00 13 июля 2021 года", - указано в сообщении.

Дополнение

Верховный Суд, кроме рассмотрения дела по иску Тупицкого о его отстранении от должности судьи КСУ, также имеет на рассмотрении жалобу Тупицкого на его увольнение с должности судьи КСУ указом Президента от 27 марта этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указы, которым сначала отстранил Тупицкого, а затем - отменил указ еще времен Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Такие решения последовали после контроверсионного решение КСУ, касавшегося антикоррупционных институтов и электронного декларирования, в частности - отмены ответственности за ложь в декларациях. Эта реформа в свое время стала одной из предпосылок для запуска безвиза с ЕС и для льготной финансовой помощи Украине от Запада.

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