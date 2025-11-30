Величезний вогняний вибух стався на сміттєзвалищі з хімікатами у Сіднеї

$42.190.00
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
10:20 • 4322 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 11905 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 22254 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 32599 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 27279 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 25120 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 22559 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17279 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16530 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
Палестинська адміністрація продовжує виплати терористам попри зобов'язання - The Telegraph30 листопада, 02:38 • 9046 перегляди
Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі30 листопада, 03:31 • 10124 перегляди
Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню30 листопада, 04:03 • 4308 перегляди
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW30 листопада, 05:15 • 7392 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви09:40 • 6296 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 25718 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 74129 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 58422 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 66479 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 64942 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 25718 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 39096 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 56411 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 75890 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 107466 перегляди
Величезний вогняний вибух стався на сміттєзвалищі з хімікатами у Сіднеї

Київ • УНН

 • 4 перегляди

На заході Сіднея сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі з хімікатами, внаслідок чого двоє рятувальників отримали травми. Очікується, що пожежа триватиме протягом усієї неділі.

Величезний вогняний вибух стався на сміттєзвалищі з хімікатами у Сіднеї

На заході Сіднея понад 200 рятувальників намагаються приборкати величезну вогняну кулю, після загоряння сміттєзвалища у суботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Пожежники Нового Південного Уельсу повідомляють про те, що внаслідок вибуху, у повітря піднявся резервуар з хімікатами. До того ж під час роботи на пожежно-рятувальну групу людей, посипалися шматки "бетонних блоків розміром з кулак".

Як наслідок - двоє надзвичайників отримали травми рук під час гасіння пожежі у Новому Південному Уельсі. Що стосується інших постраждалих - про них інформації не надано.

Що стало причиною великої пожежі наразі встановлюється, однак очікується, що горітиме протягом усієї неділі

Нагадаємо

Напередодні, у Гонконзі, через найсмертоноснішу пожежу за останні вісімдесят років, кількість в житловому комплексі Ван Фук зросла до 146, знайдено ще 30 тіл. Близько 100 людей зникли безвісти, 79 отримали поранення.

Алла Кіосак

Новини Світу
