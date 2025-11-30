Величезний вогняний вибух стався на сміттєзвалищі з хімікатами у Сіднеї

На заході Сіднея понад 200 рятувальників намагаються приборкати величезну вогняну кулю, після загоряння сміттєзвалища у суботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Пожежники Нового Південного Уельсу повідомляють про те, що внаслідок вибуху, у повітря піднявся резервуар з хімікатами. До того ж під час роботи на пожежно-рятувальну групу людей, посипалися шматки "бетонних блоків розміром з кулак".

Як наслідок - двоє надзвичайників отримали травми рук під час гасіння пожежі у Новому Південному Уельсі. Що стосується інших постраждалих - про них інформації не надано.

Що стало причиною великої пожежі наразі встановлюється, однак очікується, що горітиме протягом усієї неділі

Нагадаємо

Напередодні, у Гонконзі, через найсмертоноснішу пожежу за останні вісімдесят років, кількість в житловому комплексі Ван Фук зросла до 146, знайдено ще 30 тіл. Близько 100 людей зникли безвісти, 79 отримали поранення.