Огромный огненный взрыв произошел на свалке с химикатами в Сиднее
Киев • УНН
На западе Сиднея произошел масштабный пожар на свалке с химикатами, в результате чего двое спасателей получили травмы. Ожидается, что пожар продлится в течение всего воскресенья.
На западе Сиднея более 200 спасателей пытаются укротить огромный огненный шар после возгорания свалки в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Пожарные Нового Южного Уэльса сообщают о том, что в результате взрыва в воздух поднялся резервуар с химикатами. К тому же во время работы на пожарно-спасательную группу людей посыпались куски "бетонных блоков размером с кулак".
Как следствие - двое чрезвычайников получили травмы рук во время тушения пожара в Новом Южном Уэльсе. Что касается других пострадавших - о них информация не предоставлена.
Что стало причиной крупного пожара, пока устанавливается, однако ожидается, что гореть будет в течение всего воскресенья
Напомним
Накануне, в Гонконге, из-за самого смертоносного пожара за последние восемьдесят лет, число в жилом комплексе Ван Фук возросло до 146, найдено еще 30 тел. Около 100 человек пропали без вести, 79 получили ранения.