11:44
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
07:27
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
Огромный огненный взрыв произошел на свалке с химикатами в Сиднее

Киев • УНН

 • 72 просмотра

На западе Сиднея произошел масштабный пожар на свалке с химикатами, в результате чего двое спасателей получили травмы. Ожидается, что пожар продлится в течение всего воскресенья.

Огромный огненный взрыв произошел на свалке с химикатами в Сиднее

На западе Сиднея более 200 спасателей пытаются укротить огромный огненный шар после возгорания свалки в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Пожарные Нового Южного Уэльса сообщают о том, что в результате взрыва в воздух поднялся резервуар с химикатами. К тому же во время работы на пожарно-спасательную группу людей посыпались куски "бетонных блоков размером с кулак".

Как следствие - двое чрезвычайников получили травмы рук во время тушения пожара в Новом Южном Уэльсе. Что касается других пострадавших - о них информация не предоставлена.

Что стало причиной крупного пожара, пока устанавливается, однако ожидается, что гореть будет в течение всего воскресенья

Напомним

Накануне, в Гонконге, из-за самого смертоносного пожара за последние восемьдесят лет, число в жилом комплексе Ван Фук возросло до 146, найдено еще 30 тел. Около 100 человек пропали без вести, 79 получили ранения.

Алла Киосак

Новости Мира
Гонконг