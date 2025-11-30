Огромный огненный взрыв произошел на свалке с химикатами в Сиднее

На западе Сиднея более 200 спасателей пытаются укротить огромный огненный шар после возгорания свалки в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Пожарные Нового Южного Уэльса сообщают о том, что в результате взрыва в воздух поднялся резервуар с химикатами. К тому же во время работы на пожарно-спасательную группу людей посыпались куски "бетонных блоков размером с кулак".

Как следствие - двое чрезвычайников получили травмы рук во время тушения пожара в Новом Южном Уэльсе. Что касается других пострадавших - о них информация не предоставлена.

Что стало причиной крупного пожара, пока устанавливается, однако ожидается, что гореть будет в течение всего воскресенья

Напомним

Накануне, в Гонконге, из-за самого смертоносного пожара за последние восемьдесят лет, число в жилом комплексе Ван Фук возросло до 146, найдено еще 30 тел. Около 100 человек пропали без вести, 79 получили ранения.