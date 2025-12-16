Вечірнє зведення Генштабу: на фронті зафіксовано 255 бойових зіткнень

Станом на 22:00 16 грудня ситуація на передовій залишається напруженою. російські війська продовжують масовані штурми, зосереджуючи основні зусилля на Покровському та Куп'янському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Протягом доби ворог активно застосовував авіацію та безпілотники, завдавши 55 авіаударів (127 КАБів) та задіявши майже 2000 дронів-камікадзе. Під щільним артилерійським вогнем опинилися позиції ЗСУ та населені пункти по всій лінії фронту.

Ключові напрямки боїв

Покровський напрямок: залишається найгарячішою точкою. Окупанти здійснили 60 атак. Сили оборони завдали ворогу відчутних втрат: знешкоджено 220 загарбників, знищено 3 танки, 12 одиниць автотехніки та 4 бронемашини.

Куп'янський та Лиманський напрямки: ворог провів понад 50 штурмових дій. Основні удари припали на райони Торського, Куп'янська та навколишніх селищ. Бої на цих ділянках тривають.

Гуляйпільський та Олександрівський напрямки: зафіксовано високу активність ворога – сумарно 48 боєзіткнень. Противник активно застосовував авіабомби по цивільній інфраструктурі.

Попри постійний тиск, українські захисники утримують рубежі, завдаючи окупантам максимальних втрат у живій силі та техніці. На інших ділянках фронту суттєвих змін в оперативній обстановці не зафіксовано.

