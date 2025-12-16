Вечірнє зведення Генштабу: на фронті зафіксовано 255 бойових зіткнень

$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 13286 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 14055 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 17784 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 18171 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 22510 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 24113 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23947 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28676 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24133 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19
Зеленський: росія щомісяця втрачає близько 30 000 солдатів на фронті16 грудня, 10:40
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38
15 грудня, 13:38 • 75713 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55
Вечірнє зведення Генштабу: на фронті зафіксовано 255 бойових зіткнень

Київ • УНН

 22 перегляди

Протягом доби на передовій зафіксовано 255 бойових зіткнень, російські війська зосереджують зусилля на Покровському та Куп'янському напрямках. Ворог здійснив 55 авіаударів та задіяв майже 2000 дронів-камікадзе.

Вечірнє зведення Генштабу: на фронті зафіксовано 255 бойових зіткнень

Станом на 22:00 16 грудня ситуація на передовій залишається напруженою. російські війська продовжують масовані штурми, зосереджуючи основні зусилля на Покровському та Куп'янському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Протягом доби ворог активно застосовував авіацію та безпілотники, завдавши 55 авіаударів (127 КАБів) та задіявши майже 2000 дронів-камікадзе. Під щільним артилерійським вогнем опинилися позиції ЗСУ та населені пункти по всій лінії фронту.

Ключові напрямки боїв

Покровський напрямок: залишається найгарячішою точкою. Окупанти здійснили 60 атак. Сили оборони завдали ворогу відчутних втрат: знешкоджено 220 загарбників, знищено 3 танки, 12 одиниць автотехніки та 4 бронемашини.

російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16.12.25, 02:35 • 23552 перегляди

Куп'янський та Лиманський напрямки: ворог провів понад 50 штурмових дій. Основні удари припали на райони Торського, Куп'янська та навколишніх селищ. Бої на цих ділянках тривають.

Гуляйпільський та Олександрівський напрямки: зафіксовано високу активність ворога – сумарно 48 боєзіткнень. Противник активно застосовував авіабомби по цивільній інфраструктурі.

Попри постійний тиск, українські захисники утримують рубежі, завдаючи окупантам максимальних втрат у живій силі та техніці. На інших ділянках фронту суттєвих змін в оперативній обстановці не зафіксовано.

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим на фронті - Генштаб 16.12.25, 17:17 • 1130 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Гуляйполе
Україна
Куп'янськ