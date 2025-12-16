Вечерняя сводка Генштаба: на фронте зафиксировано 255 боевых столкновений

По состоянию на 22:00 16 декабря ситуация на передовой остается напряженной. российские войска продолжают массированные штурмы, сосредоточивая основные усилия на Покровском и Купянском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

В течение суток враг активно применял авиацию и беспилотники, нанеся 55 авиаударов (127 КАБов) и задействовав почти 2000 дронов-камикадзе. Под плотным артиллерийским огнем оказались позиции ВСУ и населенные пункты по всей линии фронта.

Ключевые направления боев

Покровское направление: остается самой горячей точкой. Оккупанты совершили 60 атак. Силы обороны нанесли врагу ощутимые потери: обезврежено 220 захватчиков, уничтожено 3 танка, 12 единиц автотехники и 4 бронемашины.

Купянское и Лиманское направления: враг провел более 50 штурмовых действий. Основные удары пришлись на районы Торского, Купянска и окрестных поселков. Бои на этих участках продолжаются.

Гуляйпольское и Александровское направления: зафиксирована высокая активность врага – суммарно 48 боестолкновений. Противник активно применял авиабомбы по гражданской инфраструктуре.

Несмотря на постоянное давление, украинские защитники удерживают рубежи, нанося оккупантам максимальные потери в живой силе и технике. На других участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке не зафиксировано.