15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рф
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея Парубия
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Вечерняя сводка Генштаба: на фронте зафиксировано 255 боевых столкновений

Киев • УНН

 • 332 просмотра

В течение суток на передовой зафиксировано 255 боевых столкновений, российские войска сосредотачивают усилия на Покровском и Купянском направлениях. Враг совершил 55 авиаударов и задействовал почти 2000 дронов-камикадзе.

Вечерняя сводка Генштаба: на фронте зафиксировано 255 боевых столкновений

По состоянию на 22:00 16 декабря ситуация на передовой остается напряженной. российские войска продолжают массированные штурмы, сосредоточивая основные усилия на Покровском и Купянском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

В течение суток враг активно применял авиацию и беспилотники, нанеся 55 авиаударов (127 КАБов) и задействовав почти 2000 дронов-камикадзе. Под плотным артиллерийским огнем оказались позиции ВСУ и населенные пункты по всей линии фронта.

Ключевые направления боев

Покровское направление: остается самой горячей точкой. Оккупанты совершили 60 атак. Силы обороны нанесли врагу ощутимые потери: обезврежено 220 захватчиков, уничтожено 3 танка, 12 единиц автотехники и 4 бронемашины.

российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState16.12.25, 02:35 • 23562 просмотра

Купянское и Лиманское направления: враг провел более 50 штурмовых действий. Основные удары пришлись на районы Торского, Купянска и окрестных поселков. Бои на этих участках продолжаются.

Гуляйпольское и Александровское направления: зафиксирована высокая активность врага – суммарно 48 боестолкновений. Противник активно применял авиабомбы по гражданской инфраструктуре.

Несмотря на постоянное давление, украинские защитники удерживают рубежи, нанося оккупантам максимальные потери в живой силе и технике. На других участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке не зафиксировано.

Степан Гафтко

