Вбивство в готелі у Броварах: двоє чоловіків отримали підозри
Київ • УНН
Підозрюваним замовнику та виконавцю вбивства у готелі Броварів повідомили про підозру. Їм загрожує довічне ув'язнення за умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.
У справі про вбивство у готелі в Броварах у Київській області повідомили про підозру підозрюваним замовнику і виконавцю, повідомили у Нацполіції 4 жовтня, пише УНН.
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Слідчі, як вказано, повідомили фігурантам про підозру, за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб за п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 та за фактом незаконного поводження зі зброєю ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Зловмисникам може загрожувати довічне позбавлення волі.
Нагадаємо
За даними поліції, 53-річний киянин замовив вбивство жителя Львівщини в одному із готелів у Броварах. Для цього, як повідомили у поліції, чоловік залучив 51-річного знайомого як виконавця, який здійснив в готелі декілька пострілів у жертву. Поліцейські затримали обох зловмисників.