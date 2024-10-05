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Вбивство в готелі у Броварах: двоє чоловіків отримали підозри

Вбивство в готелі у Броварах: двоє чоловіків отримали підозри

Київ • УНН

 • 16709 перегляди

Підозрюваним замовнику та виконавцю вбивства у готелі Броварів повідомили про підозру. Їм загрожує довічне ув'язнення за умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.

У справі про вбивство у готелі в Броварах у Київській області повідомили про підозру підозрюваним замовнику і виконавцю, повідомили у Нацполіції 4 жовтня, пише УНН.

Деталі

Слідчі, як вказано, повідомили фігурантам про підозру, за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб за п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 та за фактом незаконного поводження зі зброєю ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

За даними поліції, 53-річний киянин замовив вбивство жителя Львівщини в одному із готелів у Броварах. Для цього, як повідомили у поліції, чоловік залучив 51-річного знайомого як виконавця, який здійснив в готелі декілька пострілів у жертву. Поліцейські затримали обох зловмисників.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
ukrainaУкраїна
brovaryБровари
lvivЛьвів
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