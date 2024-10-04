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У Броварах сталося вбивство в готелі: затримали двох чоловіків

У Броварах сталося вбивство в готелі: затримали двох чоловіків

Київ • УНН

 • 12874 перегляди

У готелі Броварів застрелено 48-річного чоловіка зі Львівщини. Поліція затримала двох підозрюваних - 53-річного замовника та 51-річного виконавця вбивства, у якого вилучено зброю та боєприпаси.

У Київській області сталося вбивство у готелі, поліцейські затримали замовника і виконавця, повідомили в ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.

3 жовтня до поліції надійшло повідомлення від адміністраторки одного із готелів в місті Бровари про те, що вона, почувши звуки пострілів, пішла дізнатись, що відбувається, та виявила в одному з номерів тіло невідомого чоловіка

- повідомили у поліції.

На місці події поліцейські, як зазначається, встановили, що загиблим є 48-річний житель Львівщини. "У чоловіка були наявні вогнепальні поранення в області голови, грудної клітини та живота. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Також поруч із тілом виявлені гільзи від вогнепальної зброї", - розповіли у поліції.

На встановлення місцезнаходження підозрюваного були орієнтовані всі відповідні служби поліції, введено спеціальну поліцейську операцію. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці, як вказано, встановили, що до скоєного вбивства причетні двоє чоловіків: 53-річний та 51-річний жителі столиці. 

За даними поліції, між жертвою та зловмисником виникли неприязні стосунки. "Фігурант вмовив свого товариша вбити опонента. 51-річний чоловік прийшов до номеру в готелі потерпілого та, здійснивши декілька пострілів, втік", - зазначили у поліції.

"Правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали і замовника, і виконавця у процесуальному порядку", - вказали у поліції.

Під час обшуку, як повідомляється, поліцейські вилучили у виконавця вбивства пістолет, патрони, три ручні гранати типу РГД-5 та одну гранату Ф-1.

"Окрім цього, знайдено та вилучене знаряддя вбивства, пістолет, його направлено для проведення відповідної експертизи", - ідеться у повідомленні.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. 

На Полтавщині виявили тіло жінки у вигрібній ямі: ймовірний вбивця скоїв самогубство20.09.24, 17:54 • 14746 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
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kyivКиїв

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