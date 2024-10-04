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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Броварах произошло убийство в гостинице: задержали двух мужчин

В Броварах произошло убийство в гостинице: задержали двух мужчин

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 07:51  •  2180 просмотра

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В гостинице Броваров застрелен 48-летний мужчина из Львовской области. Полиция задержала двух подозреваемых - 53-летнего заказчика и 51-летнего исполнителя убийства, у которого изъято оружие и боеприпасы.

В Киевской области произошло убийство в гостинице, полицейские задержали заказчика и исполнителя, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.

3 октября в полицию поступило сообщение от администратора одного из отелей в городе Бровары о том, что она, услышав звуки выстрелов, пошла узнать, что происходит, и обнаружила в одном из номеров тело неизвестного мужчины

- сообщили в полиции.

На месте происшествия полицейские, как отмечается, установили, что погибшим является 48-летний житель Львовщины. «У мужчины имелись огнестрельные ранения в области головы, грудной клетки и живота. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия. Также рядом с телом обнаружены гильзы от огнестрельного оружия», - рассказали в полиции.

На установление местонахождения подозреваемого были ориентированы все соответствующие службы полиции, введена специальная полицейская операция. Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители, как указано, установили, что к совершенному убийству причастны двое мужчин: 53-летний и 51-летний жители столицы. 

По данным полиции, между жертвой и злоумышленником возникли неприязненные отношения. «Фигурант уговорил своего товарища убить оппонента. 51-летний мужчина пришел в номер в гостинице потерпевшего и, совершив несколько выстрелов, скрылся», - отметили в полиции.

«Правоохранители установили местонахождение и задержали и заказчика, и исполнителя в процессуальном порядке», - указали в полиции.

Во время обыска, как сообщается, полицейские изъяли у исполнителя убийства пистолет, патроны, три ручные гранаты типа РГД-5 и одну гранату Ф-1.

«Кроме этого, найдено и изъято орудие убийства, пистолет, он направлен для проведения соответствующей экспертизы», - говорится в сообщении.

Следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. 

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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