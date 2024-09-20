На Полтавщине обнаружили тело женщины в выгребной яме: предполагаемый убийца совершил самоубийство

На Полтавщине правоохранители обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Его нашли в выгребной яме на территории домохозяйства 46-летнего жителя Новосанжарской общины. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Полтавской области, пишет УНН.

18 сентября в полицию Полтавы поступило сообщение об исчезновении 25-летней местной жительницы. Родственник сообщил, что девушка несколько дней не выходит на связь и не появляется на работе, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время реализации первоочередных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к исчезновению может быть причастен 46-летний житель Новосанжарской общины Полтавского района.

Полицейские оперативно установили место жительства подозреваемого. Во время неотложных следственных действий на территории его домохозяйства в выгребной яме обнаружили тело пропавшей девушки с признаками насильственной смерти. А при осмотре дома полиция обнаружила тело самого мужчины, подозреваемого в совершении преступления, с признаками самоубийства.

Следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Процессуальные действия продолжаются.

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