На Полтавщине обнаружили тело женщины в выгребной яме: предполагаемый убийца совершил самоубийство
Киев • УНН
В Новосанжарской общине обнаружили тело 25-летней женщины в выгребной яме. Подозреваемый в убийстве 46-летний мужчина найден мертвым с признаками самоубийства.
На Полтавщине правоохранители обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Его нашли в выгребной яме на территории домохозяйства 46-летнего жителя Новосанжарской общины. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Полтавской области, пишет УНН.
18 сентября в полицию Полтавы поступило сообщение об исчезновении 25-летней местной жительницы. Родственник сообщил, что девушка несколько дней не выходит на связь и не появляется на работе,
Детали
Отмечается, что во время реализации первоочередных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к исчезновению может быть причастен 46-летний житель Новосанжарской общины Полтавского района.
Полицейские оперативно установили место жительства подозреваемого. Во время неотложных следственных действий на территории его домохозяйства в выгребной яме обнаружили тело пропавшей девушки с признаками насильственной смерти. А при осмотре дома полиция обнаружила тело самого мужчины, подозреваемого в совершении преступления, с признаками самоубийства.
Следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Процессуальные действия продолжаются.
Затриманого за вбивство на АЗС у Києві відправили під арешт, мотивів він не пояснює - прокуратура20 сентября 2024, 11:49 • 9239 просмотров