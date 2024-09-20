Задержанного за убийство на АЗС в Киеве отправили под арест, мотивов он не объясняет - прокуратура
Киев • УНН
41-летнему киевлянину, подозреваемому в убийстве пенсионера на АЗС, избрано содержание под стражей до 16 ноября 2024 года. Подозреваемый не дает показаний и не объясняет мотивов своих действий.
Подозреваемому по делу об убийстве на АЗС на Кольцевой дороге в Киеве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
41-летнему киевлянину, подозреваемому в умышленном убийстве пенсионера на автозаправочной станции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года. Подозреваемый никаких показаний не дает, мотивов своих поступков не объясняет
Суть дела
По данным следствия, 18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки «Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201» в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки «Honda Accord». После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления.
Впоследствии его задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Мотиви затриманого через вбивство чоловіка на АЗС у Києві встановлюються - прокуратура18 сентября 2024, 07:27 • 12047 просмотров