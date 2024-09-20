Задержанного за убийство на АЗС в Киеве отправили под арест, мотивов он не объясняет - прокуратура

Подозреваемому по делу об убийстве на АЗС на Кольцевой дороге в Киеве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

41-летнему киевлянину, подозреваемому в умышленном убийстве пенсионера на автозаправочной станции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года. Подозреваемый никаких показаний не дает, мотивов своих поступков не объясняет - сообщили в прокуратуре в Telegram.

Суть дела

По данным следствия, 18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки «Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201» в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки «Honda Accord». После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления.

Впоследствии его задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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