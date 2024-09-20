Затриманого за вбивство на АЗС у Києві відправили під арешт, мотивів він не пояснює - прокуратура

41-річному киянину, підозрюваному у вбивстві пенсіонера на АЗС, обрано тримання під вартою до 16 листопада 2024 року. Підозрюваний не дає показань та не пояснює мотивів своїх дій.

Підозрюваному у справі про вбивство на АЗС на Кільцевій дорозі у Києві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомили у Київській міській прокуратурі у п'ятницю, пише УНН. 41-річному киянину, підозрюваному в умисному вбивстві пенсіонера на автозаправній станції, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року. Підозрюваний жодних показань не дає, мотивів своїх вчинків не пояснює - повідомили у прокуратурі у Telegram. Суть справи За даними слідства, 18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки "Derya Сarina X-Celerate CRX 201" у руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки "Honda Accord". Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину. Згодом його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України). Мотиви затриманого через вбивство чоловіка на АЗС у Києві встановлюються - прокуратура