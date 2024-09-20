Затриманого за вбивство на АЗС у Києві відправили під арешт, мотивів він не пояснює - прокуратура
Київ • УНН
41-річному киянину, підозрюваному у вбивстві пенсіонера на АЗС, обрано тримання під вартою до 16 листопада 2024 року. Підозрюваний не дає показань та не пояснює мотивів своїх дій.
Підозрюваному у справі про вбивство на АЗС на Кільцевій дорозі у Києві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомили у Київській міській прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
41-річному киянину, підозрюваному в умисному вбивстві пенсіонера на автозаправній станції, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року. Підозрюваний жодних показань не дає, мотивів своїх вчинків не пояснює
Суть справи
За даними слідства, 18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки "Derya Сarina X-Celerate CRX 201" у руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки "Honda Accord". Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину.
Згодом його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України).
Мотиви затриманого через вбивство чоловіка на АЗС у Києві встановлюються - прокуратура18.09.24, 10:27 • 12563 перегляди