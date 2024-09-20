На Полтавщині виявили тіло жінки у вигрібній ямі: ймовірний вбивця скоїв самогубство
Київ • УНН
У Новосанжарській громаді виявили тіло 25-річної жінки у вигрібній ямі. Підозрюваний у вбивстві 46-річний чоловік знайдений мертвим з ознаками самогубства.
На Полтавщині правоохоронці виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Його знайшли у вигрібній ямі на території домогосподарства 46-річного жителя Новосанжарської громади. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Полтавської області, пише УНН.
18 вересня до поліції Полтави надійшло повідомлення про зникнення 25-річної місцевої жительки. Родич повідомив, що дівчина кілька днів не виходить на зв'язок та не з’являється на роботі,
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Зазначається, що під час реалізації першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці з'ясували, що до зникнення може бути причетний 46-річний житель Новосанжарської громади Полтавського району.
Поліцейські оперативно встановили місце проживання підозрюваного. Під час невідкладних слідчих дій на території його домогосподарства у вигрібній ямі виявили тіло зниклої дівчини з ознаками насильницької смерті. А під час огляду будинку поліція виявила тіло самого чоловіка, підозрюваного у скоєнні злочину, з ознаками самогубства.
Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Процесуальні дії тривають.
Затриманого за вбивство на АЗС у Києві відправили під арешт, мотивів він не пояснює - прокуратура20.09.24, 14:49 • 16917 переглядiв