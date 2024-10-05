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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убийство в отеле в Броварах: двое мужчин получили подозрения

Убийство в отеле в Броварах: двое мужчин получили подозрения

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5 октября 2024, 06:11  •  4878 просмотра

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Подозреваемым заказчику и исполнителю убийства в гостинице Броваров сообщили о подозрении. Им грозит пожизненное заключение за умышленное убийство на заказ и незаконное обращение с оружием.

В деле об убийстве в гостинице в Броварах в Киевской области сообщили о подозрении подозреваемым заказчику и исполнителю, сообщили в Нацполиции 4 октября, пишет УНН.

Детали

Следователи, как указано, сообщили фигурантам о подозрении, по факту умышленного убийства, совершенного на заказ по предварительному сговору группой лиц по п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 и по факту незаконного обращения с оружием ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним

По данным полиции, 53-летний киевлянин заказал убийство жителя Львовщины в одном из отелей в Броварах. Для этого, как сообщили в полиции, мужчина привлек 51-летнего знакомого в качестве исполнителя, который совершил в отеле несколько выстрелов в жертву. Полицейские задержали обоих злоумышленников.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
ukrainaУкраина
brovariБровары
lvovЛьвов
kievКиев