Убийство в отеле в Броварах: двое мужчин получили подозрения

В деле об убийстве в гостинице в Броварах в Киевской области сообщили о подозрении подозреваемым заказчику и исполнителю, сообщили в Нацполиции 4 октября, пишет УНН.

Детали

Следователи, как указано, сообщили фигурантам о подозрении, по факту умышленного убийства, совершенного на заказ по предварительному сговору группой лиц по п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 и по факту незаконного обращения с оружием ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним

По данным полиции, 53-летний киевлянин заказал убийство жителя Львовщины в одном из отелей в Броварах. Для этого, как сообщили в полиции, мужчина привлек 51-летнего знакомого в качестве исполнителя, который совершил в отеле несколько выстрелов в жертву. Полицейские задержали обоих злоумышленников.