Вбивство ексголови ВР Парубія: поліція розслідує витік відео з місця злочину у Telegram

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Поліція розслідує поширення відео з місця вбивства ексголови ВР Андрія Парубія. Відео опубліковано у Telegram без дозволу, встановлюється відповідальність.

Вбивство ексголови ВР Парубія: поліція розслідує витік відео з місця злочину у Telegram

Відео з місця злочину, де загинув ексголова ВР Андрій Парубій було опубліковане у Telegram без дозволу. Наразі триває розслідування обставин його поширення. Відповідальність за поширення інформації буде встановлена після завершення розслідування. Про це повідомив керівник ГУ Нацполіції у Львівській області Шляховський Олександр передає УНН.

Було з’ясовано, що відео було опубліковане у Telegram-каналі без санкції. У рамках перевірки готуються матеріали для подання повідомлення до РДД щодо несанкціонованого поширення інформації. Після розслідування буде визначено відповідальність особи, яка поширила відео

- сказав він.

Також Шляховський додав, що вказане відео було зафіксоване камерою спостереження, проте через безпеку та оперативні міркування точне місце камери не розкривається.

Проводиться аналіз маршруту ймовірного відходу, щоб встановити обставини події. Ми працюємо в цьому напрямку та інформуватимемо громадськість про результати, зокрема щодо мотивів і обставин вчиненого злочину

- заявив керівник ГУ Нацполіції.

Доповнення

Першим відео з місця злочину опублікував тг-канал "Хто це?". Правоохоронці зясовуватимуть інформацію щодо витоку відео і його появи у соцмережах.

Нагадаємо

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія. У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув. В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Згодом зявилось відео убивства колишнього голови Верховної Ради, народного депутата 9 скликання Андрія Парубія. На кадрах видно, як на одній із вулиць Львова йде Парубій, після чого чоловік із сумкою Glovo виходить з-за машин, йде за нардепом, після чого дістає пістолет, робить постріли в спину та тікає.

Альона Уткіна

