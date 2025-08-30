Вбивство ексголови ВР Парубія: поліція розслідує витік відео з місця злочину у Telegram

Відео з місця злочину, де загинув ексголова ВР Андрій Парубій було опубліковане у Telegram без дозволу. Наразі триває розслідування обставин його поширення. Відповідальність за поширення інформації буде встановлена після завершення розслідування. Про це повідомив керівник ГУ Нацполіції у Львівській області Шляховський Олександр передає УНН.

Було з’ясовано, що відео було опубліковане у Telegram-каналі без санкції. У рамках перевірки готуються матеріали для подання повідомлення до РДД щодо несанкціонованого поширення інформації. Після розслідування буде визначено відповідальність особи, яка поширила відео