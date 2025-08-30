Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в Telegram

Видео с места преступления, где погиб экс-глава ВР Андрей Парубий, было опубликовано в Telegram без разрешения. Сейчас продолжается расследование обстоятельств его распространения. Ответственность за распространение информации будет установлена после завершения расследования. Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Шляховский Александр, передает УНН.

Было выяснено, что видео было опубликовано в Telegram-канале без санкции. В рамках проверки готовятся материалы для подачи сообщения в РДД относительно несанкционированного распространения информации. После расследования будет определена ответственность лица, распространившего видео