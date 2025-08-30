Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в Telegram
Киев • УНН
Полиция расследует распространение видео с места убийства экс-главы ВР Андрея Парубия. Видео опубликовано в Telegram без разрешения, устанавливается ответственность.
Видео с места преступления, где погиб экс-глава ВР Андрей Парубий, было опубликовано в Telegram без разрешения. Сейчас продолжается расследование обстоятельств его распространения. Ответственность за распространение информации будет установлена после завершения расследования. Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Шляховский Александр, передает УНН.
Было выяснено, что видео было опубликовано в Telegram-канале без санкции. В рамках проверки готовятся материалы для подачи сообщения в РДД относительно несанкционированного распространения информации. После расследования будет определена ответственность лица, распространившего видео
Также Шляховский добавил, что указанное видео было зафиксировано камерой наблюдения, однако из соображений безопасности и оперативных соображений точное место камеры не раскрывается.
Проводится анализ маршрута вероятного отхода, чтобы установить обстоятельства происшествия. Мы работаем в этом направлении и будем информировать общественность о результатах, в частности относительно мотивов и обстоятельств совершенного преступления
Дополнение
Первым видео с места преступления опубликовал тг-канал "Кто это?". Правоохранители будут выяснять информацию относительно утечки видео и его появления в соцсетях.
Напомним
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия. В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб. В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Впоследствии появилось видео убийства бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата 9 созыва Андрея Парубия. На кадрах видно, как на одной из улиц Львова идет Парубий, после чего мужчина с сумкой Glovo выходит из-за машин, идет за нардепом, после чего достает пистолет, делает выстрелы в спину и убегает.