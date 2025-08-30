Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в Telegram

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 310 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
13:59 • 10614 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 22662 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 37476 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 56719 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 177519 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 87497 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 74199 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 93781 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 275031 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
1м/с
25%
747мм
Популярные новости
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районахPhoto30 августа, 08:35 • 22961 просмотра
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-1630 августа, 09:00 • 20597 просмотра
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия30 августа, 09:59 • 27052 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 28378 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники13:31 • 9040 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 28758 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 179721 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 184691 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 275055 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 227790 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 83661 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 217196 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 241916 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 240252 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 222130 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Старлинк

Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в Telegram

Киев • УНН

 • 3062 просмотра

Полиция расследует распространение видео с места убийства экс-главы ВР Андрея Парубия. Видео опубликовано в Telegram без разрешения, устанавливается ответственность.

Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в Telegram

Видео с места преступления, где погиб экс-глава ВР Андрей Парубий, было опубликовано в Telegram без разрешения. Сейчас продолжается расследование обстоятельств его распространения. Ответственность за распространение информации будет установлена после завершения расследования. Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Шляховский Александр, передает УНН.

Было выяснено, что видео было опубликовано в Telegram-канале без санкции. В рамках проверки готовятся материалы для подачи сообщения в РДД относительно несанкционированного распространения информации. После расследования будет определена ответственность лица, распространившего видео

- сказал он.

Также Шляховский добавил, что указанное видео было зафиксировано камерой наблюдения, однако из соображений безопасности и оперативных соображений точное место камеры не раскрывается.

Проводится анализ маршрута вероятного отхода, чтобы установить обстоятельства происшествия. Мы работаем в этом направлении и будем информировать общественность о результатах, в частности относительно мотивов и обстоятельств совершенного преступления

- заявил руководитель ГУ Нацполиции.

Дополнение

Первым видео с места преступления опубликовал тг-канал "Кто это?". Правоохранители будут выяснять информацию относительно утечки видео и его появления в соцсетях.

Напомним

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия. В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб. В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Впоследствии появилось видео убийства бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата 9 созыва Андрея Парубия. На кадрах видно, как на одной из улиц Львова идет Парубий, после чего мужчина с сумкой Glovo выходит из-за машин, идет за нардепом, после чего достает пистолет, делает выстрелы в спину и убегает.

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Национальная полиция Украины
Верховная Рада
Львов