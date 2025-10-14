"Вата – не влада": одесити влаштували мітинг біля міської ради проти Труханова
Київ • УНН
Біля мерії Одеси зібралися містяни, вимагаючи відсторонення мера Труханова та зміни підходів до управління. Вони скандують гасла та тримають плакати, висловлюючи своє невдоволення.
Деталі
Одесити скандують "Труханов – чорт" та "Відповідальність чекає". Десятки із них тримають у раках плакати із написами: "Вата - не влада", "Одеса без Труханова" та "Труханова за ґрати".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо осіб, у яких підтверджено наявність російського громадянства.
Він також заявив про плани створення міської військової адміністрації в Одесі. Керівника адміністрації буде призначено найближчим часом для посилення захисту та підтримки міста.
Своєю чергою, Труханов заявив, що не має російського громадянства і додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.