Ексклюзив
15:21 • 10138 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 15663 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 13202 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 24281 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 17624 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 25391 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 14131 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 23268 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 11814 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
14 жовтня, 11:14 • 10726 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
"Вата – не влада": одесити влаштували мітинг біля міської ради проти Труханова

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Біля мерії Одеси зібралися містяни, вимагаючи відсторонення мера Труханова та зміни підходів до управління. Вони скандують гасла та тримають плакати, висловлюючи своє невдоволення.

"Вата – не влада": одесити влаштували мітинг біля міської ради проти Труханова

Біля мерії Одеси зібралися містяни, вимагаючи відсторонення міського голови Труханова та зміни підходів до управління містом, пише УНН.

Деталі

Одесити скандують "Труханов – чорт" та "Відповідальність чекає". Десятки із них тримають у раках плакати із написами: "Вата - не влада", "Одеса без Труханова" та "Труханова за ґрати".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо осіб, у яких підтверджено наявність російського громадянства.

Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ14.10.25, 18:00 • 13209 переглядiв

Він також заявив про плани створення міської військової адміністрації в Одесі. Керівника адміністрації буде призначено найближчим часом для посилення захисту та підтримки міста.

Своєю чергою, Труханов заявив, що не має російського громадянства і додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.

Альона Уткіна

Політика
Мітинги в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Одеса