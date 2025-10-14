"Вата – не власть": одесситы устроили митинг возле городского совета против Труханова
Киев • УНН
Возле мэрии Одессы собрались горожане, требуя отстранения мэра Труханова и изменения подходов к управлению. Они скандируют лозунги и держат плакаты, выражая свое недовольство.
Детали
Одесситы скандируют "Труханов – черт" и "Ответственность ждет". Десятки из них держат в руках плакаты с надписями: "Вата - не власть", "Одесса без Труханова" и "Труханова за решетку".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства.
Он также заявил о планах создания городской военной администрации в Одессе. Руководитель администрации будет назначен в ближайшее время для усиления защиты и поддержки города.
В свою очередь, Труханов заявил, что не имеет российского гражданства и добавил, что готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека.