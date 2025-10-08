ВАКС націоналізував активи російського сенатора на суму 95 млн гривень

За матеріалами Офісу Генерального прокурора Вищий антикорупційний суд задовольнив позов до діючого сенатора ради федерації рф від костромської області, який через українське підприємство постачав запчастини російській армії. Було націоналізовано активи на суму 95 мільйонів гривень, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За матеріалами Офісу Генерального прокурора Вищий антикорупційний суд задовольнив позов до діючого сенатора ради федерації рф від костромської області. У власність держави стягнуто активи на понад 95 млн грн - право вимоги за контрактами, що належало підконтрольній сенатору компанії-нерезиденту до українського підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" - говориться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Розслідуванням було встановлено, що російський політик через це підприємство постачав запчастини до росії. Вони використовувалися у військово-промисловому комплексі країни-агресора для виробництва техніки.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (ст. 110-2 КК України) здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Варто зауважити, що раніше, за матеріалами Офісу Генерального прокурора, у власність держави вже передано корпоративні права цього ж підприємства, активи якого перевищують 500 млн гривень - говориться у повідомленні.

Доповнення

