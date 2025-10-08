$41.320.03
Эксклюзив
11:52
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко
11:59
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 726 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
11:27
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 11635 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроны
09:38
ВАКС национализировал активы российского сенатора на сумму 95 млн гривен

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск в отношении российского сенатора, который поставлял запчасти российской армии через украинское предприятие. Национализированы активы на сумму 95 миллионов гривен, принадлежавшие подконтрольной сенатору компании-нерезиденту до украинского предприятия ООО "Мотордеталь-Конотоп".

ВАКС национализировал активы российского сенатора на сумму 95 млн гривен

По материалам Офиса Генерального прокурора Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск к действующему сенатору совета федерации рф от костромской области, который через украинское предприятие поставлял запчасти российской армии. Были национализированы активы на сумму 95 миллионов гривен, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По материалам Офиса Генерального прокурора Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск к действующему сенатору совета федерации рф от костромской области. В собственность государства взысканы активы на более чем 95 млн грн - право требования по контрактам, принадлежавшее подконтрольной сенатору компании-нерезиденту к украинскому предприятию ООО "Мотордеталь-Конотоп"

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Расследованием было установлено, что российский политик через это предприятие поставлял запчасти в россию. Они использовались в военно-промышленном комплексе страны-агрессора для производства техники.

Досудебное расследование по факту финансирования действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя (ст. 110-2 УК Украины) осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Стоит отметить, что ранее, по материалам Офиса Генерального прокурора, в собственность государства уже переданы корпоративные права этого же предприятия, активы которого превышают 500 млн гривен

- говорится в сообщении.

Дополнение

Мэру Вышгорода и директору подрядной организации сообщено о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств.

Прокуратура Харьковщины разоблачила сделку с "фиктивными студентами", организованную депутатом областного совета от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ.

Павел Зинченко

