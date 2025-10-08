ВАКС национализировал активы российского сенатора на сумму 95 млн гривен

По материалам Офиса Генерального прокурора Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск к действующему сенатору совета федерации рф от костромской области, который через украинское предприятие поставлял запчасти российской армии. Были национализированы активы на сумму 95 миллионов гривен, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По материалам Офиса Генерального прокурора Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск к действующему сенатору совета федерации рф от костромской области. В собственность государства взысканы активы на более чем 95 млн грн - право требования по контрактам, принадлежавшее подконтрольной сенатору компании-нерезиденту к украинскому предприятию ООО "Мотордеталь-Конотоп" - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Расследованием было установлено, что российский политик через это предприятие поставлял запчасти в россию. Они использовались в военно-промышленном комплексе страны-агрессора для производства техники.

Досудебное расследование по факту финансирования действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя (ст. 110-2 УК Украины) осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Стоит отметить, что ранее, по материалам Офиса Генерального прокурора, в собственность государства уже переданы корпоративные права этого же предприятия, активы которого превышают 500 млн гривен - говорится в сообщении.

Дополнение

