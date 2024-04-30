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В уряді відповіли на петицію про призупинення надання російським військовополоненим права на телефонний зв’язок

В уряді відповіли на петицію про призупинення надання російським військовополоненим права на телефонний зв’язок

Київ • УНН

 • 17649 перегляди

Уряд відповів, що дозвіл російським військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки виконує важливу інформаційну функцію, надаючи росіянам об'єктивну інформацію, що може збільшити кількість військовополонених.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію з закликом призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв’язок відповів, що телефонні розмови військовополонених зі своїми рідними та близькими виконують важливу інформативну функцію з надання об'єктивної інформації росіянам, що сприятиме збільшенню кількості військовополонених. Про це йдеться у відповіді на петицію, передає УНН.

Деталі

Телефонні розмови військовополонених із своїми рідними, близькими та іншими особами виконують важливу інформативну функцію, яка надає об’єктиву інформацію росіянам про те, що їм не варто боятися здаватися в полон, оскільки Україна дотримується усіх положень Конвенції та забезпечує належні умови тримання військовополонених

- йдеться у відповіді Кабміну.

Зазначається, що російські військовополонені, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, мають право на телефонні розмови з письмового дозволу слідчого, прокурора або суду в рамках кримінального провадження.

Іншим військовополоненим надається право на телефонні дзвінки може надаватися адміністрацією табору. Також адміністрація може обмежувати тривалість однієї розмови до 15 хвилин.

Окрім того, в уряді наголосили, що телефонні дзвінки можуть сприяти збільшенню кількості військовополонених, що дасть змогу звільнити більше оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора.

Доповнення

22 березня на Урядовому порталі була зареєстрована петиція, у якій закликають уряд призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв’язок.

Згідно з постановою Кабміну №413 від 5 квітня 2022 року передбачено, що за технічної можливості військовополоненим надається право на телефонні розмови за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору.

Адміністрація табору здійснює аудіозапис усіх телефонних розмов військовополонених.

"Телефонні розмови надаються згідно з розпорядком дня у вільний від роботи час, виконання слідчих дій чи участі в судових засіданнях час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну, а за необхідності та за погодженням з адміністрацією табору - у будь-який час", - зазначається в постанові.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила постанову зі зверненням до міжнародної спільноти із закликом посилити зусилля задля звільнення та повернення в Україну всіх полонених, передусім українських журналістів.

Павло Башинський

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