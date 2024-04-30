В правительстве ответили на петицию о приостановлении телефонных звонков российским пленным

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на петицию с призывом приостановить предоставление российским военнопленным права на телефонную связь ответил, что телефонные разговоры военнопленных со своими родными и близкими выполняют важную информативную функцию по предоставлению объективной информации россиянам, что будет способствовать увеличению количества военнопленных. Об этом говорится в ответе на петицию, передает УНН.

Детали

Телефонные разговоры военнопленных со своими родными, близкими и другими лицами выполняют важную информативную функцию, которая предоставляет объективную информацию россиянам о том, что им не стоит бояться сдаваться в плен, поскольку Украина придерживается всех положений Конвенции и обеспечивает надлежащие условия содержания военнопленных - говорится в ответе Кабмина.

Отмечается, что российские военнопленные, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных преступлений, имеют право на телефонные разговоры с письменного разрешения следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства.

Другим военнопленным предоставляется право на телефонные звонки может предоставляться администрацией лагеря. Также администрация может ограничивать продолжительность одного разговора до 15 минут.

Кроме того, в правительстве отметили, что телефонные звонки могут способствовать увеличению количества военнопленных, что позволит освободить больше защитников Украины, которые находятся в плену государства-агрессора.

Дополнение

22 марта на Правительственном портале была зарегистрирована петиция, в которой призывают правительство приостановить предоставление российским военнопленным права на телефонную связь.

Согласно постановлению Кабмина №413 от 5 апреля 2022 года предусмотрено, что при технической возможности военнопленным предоставляется право на телефонные разговоры с помощью средств IP-телефонии с соответствующим программным обеспечением, находящимся на балансе лагеря.

Администрация лагеря осуществляет аудиозапись всех телефонных разговоров военнопленных.

"Телефонные разговоры предоставляются согласно распорядку дня в свободное от работы время, выполнения следственных действий или участия в судебных заседаниях время и вне времени, предусмотренного для приема пищи и непрерывного сна, а при необходимости и по согласованию с администрацией лагеря - в любое время", - отмечается в постановлении.

Напомним

Верховная Рада приняла постановление с обращением к международному сообществу с призывом усилить усилия для освобождения и возвращения в Украину всех пленных, прежде всего украинских журналистов.