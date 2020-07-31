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Актуальне
В "Укроборонпром" уже 9 місяців триває фінансовий аудит

В "Укроборонпром" уже 9 місяців триває фінансовий аудит

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. В "Укроборонпром" розповіли про фінансовий аудит, який, як виявилося, вже триває 9 місяців і оплачується підприємством самостійно. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі ДК "Укроборонпром".

Там нагадали, що процес проведення першого консолідованого фінансового аудиту ДК "Укроборонпром" триває з 2017 року і був розблокований влітку 2019-го.

Тоді Президент України Володимир Зеленський оновив склад Наглядової Ради Концерну і призначив до Наглядової Ради Айвараса Абромавичуса, нагадали на підприємстві.

"А. Абромавичус особисто очолив тендерну комісію з відбору аудитора. За місяць нова команда Концерну підготувала необхідний пакет документів і провела торги на ProZorro. Аукціон відбувся 5 вересня 2019, до нього були допущені два учасники, що входять до шести найбільших аудиторських компаній світового рівня, а саме Ernst & Young та Baker Tilly Ukraine.

Переможцем конкурсу стала міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly Ukraine. Договір із компанією, який наразі виконується, був укладений у жовтні 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Навколо закупівель для ЗСУ не вщухають корупційні скандали 

В "Укроборонпром" додали, що проведення аудиту фінансується за рахунок власних коштів Концерну, бюджетні кошти не використовуються.

"Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 446-р про виділення поворотної допомоги в обсязі 32,5 млн грн з резервного фонду державного бюджету для проведення аудиту залишилось нереалізованим і було в подальшому скасоване розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1214-р.", - уточнили в концерні.

Натомість у ДК не уточнили вартість аудиту, що триває, як і не назвали дедлайни його проведення.

Також там не змогли надати інформацію стосовно клопотання Мінекономіки, яке у червні поточного року просило виділити на "аудит оборонки" ще 18 млн грн — із "ковідного" фонду.

Нагадаємо, за оцінками військових експертів, у ЗСУ сьогодні й досі відсутні прозорі схеми закупівель.

Серед причин називають небажання керівництва змінювати "старі схеми",  а також той факт, що комплектуючі для армії Україна продовжує купувати у Росії.

Зауважимо, в одному зі своїх інтерв’ю, зокрема "Радіо свободі", головнокомандувач генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що не має наміру проводити ревізію діяльності своїх попередників. 

"Я обнуляю ситуацію, кладу чистий листок і продовжую працювати, заради тих завдань, заради тих цілей, які я визначив для себе. Я вважаю, це більш конструктивний підхід, ніж я б зараз взявся проводити аналіз чи ревізію діяльності своїх попередників", — сказав він журналістам.

Українські Національні Новини

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