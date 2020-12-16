В Україні вже 919 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 622

КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 16 грудня зафіксовано вже 919 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 10 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.