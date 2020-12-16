В Україні вже 919 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 622
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 16 грудня зафіксовано вже 919 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 10 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників", - вказав голова МОЗ.
Також, з його слів, за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 3 242 особи;
-
- летальних випадків – 264;
-
- одужало – 12 549 осіб;
-
- здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 919 704 особи;
-
- одужало – 535 417 осіб;
-
- летальних випадків – 15 744;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.
-
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях", - зазначив Степанов.
Кількість захворювань в регіонах:
-
- місто Київ – 95 160 випадків;
-
- Вінницька область – 20 093 випадки;
-
- Волинська область – 28 923 випадки;
-
- Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
-
- Донецька область – 30 466 випадків;
-
- Житомирська область – 34 611 випадків;
-
- Закарпатська область – 26 432 випадки;
-
- Запорізька область – 43 835 випадків;
-
- Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
-
- Київська область – 50 040 випадків;
-
- Кіровоградська область – 7 375 випадків;
-
- Луганська область – 8 166 випадків;
-
- Львівська область – 54 833 випадки;
-
- Миколаївська область – 24 749 випадків;
-
- Одеська область – 59 974 випадки;
-
- Полтавська область – 30 466 випадків;
-
- Рівненська область – 36 974 випадки;
-
- Сумська область – 36 251 випадок;
-
- Тернопільська область – 31 581 випадок;
-
- Харківська область – 63 178 випадків;
-
- Херсонська область – 14 643 випадки;
-
- Хмельницька область – 35 157 випадків;
-
- Черкаська область – 32 803 випадки;
-
- Чернівецька область – 37 266 випадків;
-
- Чернігівська область – 25 330 випадків.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 73 434 930 людей, з них одужало 41 615 251. Кількість померлих зросла до 1 635 158.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня вводять нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.