Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли понад 73 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 73 434 930 людей, з них одужало 41 615 251. Кількість померлих зросла до 1 635 158.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (16 716 777), Індія (9 932 547), Бразилія (6 970 034), Росія (2 682 866), Франція (2 447 406), Туреччина (1 898 447), Велика Британія (1 893 436) та Італія (1 870 576).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

— Іспанія (1 752 212);

— Аргентина (1 510 203);

— Колумбія (1 444 646);

— Німеччина (1 378 717);

— Мексика (1 267 202);

— Польща (1 147 446);

— Іран (1 123 474).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (300 477), Бразилії (181 835) та Індії (143 355).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні за час пандемії зафіксовано понад 909 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них майже 15,5 млн — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.