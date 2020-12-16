Пандемия: в мире на COVID-19 заболели более 73 млн человек

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 73 434 930 человек, из них выздоровели 41 615 251. Количество умерших возросло до 1 635 158.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (16 716 777), Индия (9 932 547), Бразилия (6 970 034), Россия (2 682 866), Франция (2 447 406), Турция (1 898 447), Великобритания (1 893 436) и Италия (1 870 576).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:

— Испания (1 752 212);

— Аргентина (1 510 203);

— Колумбия (1 444 646);

— Германия (1 378 717);

— Мексика (1 267 202);

— Польша (1 147 446);

— Иран (1 123474).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (300 477), Бразилии (181 835) и Индии (143 355).

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине за время пандемии зафиксировано более 909 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них почти 15,5 тыс. — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.