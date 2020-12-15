В Україні вже 909 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 416

КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 15 грудня зафіксовано вже 909 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - менше ніж 8,5 тисячі, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу майже удвічі більша, ніж кількість захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.