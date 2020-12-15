В Україні вже 909 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 416
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 15 грудня зафіксовано вже 909 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - менше ніж 8,5 тисячі, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу майже удвічі більша, ніж кількість захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників", - повідомив Степанов.
Він додав, що також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 479 осіб;
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- летальних випадків – 233;
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- одужало – 16 150 осіб, що є рекордом;
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- здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 909 082 особи;
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- одужало – 522 868 осіб;
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- летальних випадків – 15 480;
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- проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях", - зазначив міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 93 302 випадки;
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- Вінницька область – 19 977 випадків;
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- Волинська область – 28 527 випадків;
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- Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
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- Донецька область – 30 062 випадки;
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- Житомирська область – 34 511 випадків;
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- Закарпатська область – 26 281 випадок;
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- Запорізька область – 43 034 випадки;
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- Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
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- Київська область – 49 335 випадків;
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- Кіровоградська область – 7 273 випадки;
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- Луганська область – 7 987 випадків;
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- Львівська область – 54 233 випадки;
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- Миколаївська область – 24 404 випадки;
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- Одеська область – 59 113 випадків;
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- Полтавська область – 30 025 випадків;
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- Рівненська область – 36 599 випадків;
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- Сумська область – 36 098 випадків;
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- Тернопільська область – 31 374 випадки;
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- Харківська область – 62 708 випадків;
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- Херсонська область – 14 346 випадків;
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- Хмельницька область – 34 919 випадків;
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- Черкаська область – 32 272 випадки;
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- Чернівецька область – 37 080 випадків;
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- Чернігівська область – 24 786 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, всього у світі на COVID-19 захворіло 72 824 936 людей, з них одужало 47 604 309. Кількість померлих зросла до 1 620 490.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня вводять нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.