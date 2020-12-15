В Украине уже 909 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8 416

"8416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников", - сообщил Степанов.

Он добавил, что также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1479 человек;



летальных случаев - 233;



выздоровели - 16 150 человек, что является рекордом;



осуществлено тестирований за сутки - 55 856 (в том числе методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 909 082 человека;



выздоровели - 522 868 человек;



летальных исходов - 15 480;



проведение ПЦР-тестов - 5 084 649.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях", - отметил министр.

Количество заболеваний в регионах:



Киев - 93302 случаи;



Винницкая область - 19 977 случаев;



Волынская область - 28 527 случаев;



Днепропетровская область - 49 961 случай;



Донецкая область - 30062 случаи;



Житомирская область - 34 511 случаев;



Закарпатская область - 26 281 случай;



Запорожская область - 43 034 случая;



Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;



Киевская область - 49 335 случаев;



Кировоградская область - 7273 случая;



Луганская область - 7987 случаев;



Львовская область - 54 233 случая;



Николаевская область - 24404 случаи;



Одесская область - 59 113 случаев;



Полтавская область - 30 025 случаев;



Ровенская область - 36 599 случаев;



Сумская область - 36 098 случаев;



Тернопольская область - 31 374 случая;



Харьковская область - 62 708 случаев;



Херсонская область - 14 346 случаев;



Хмельницкая область - 34 919 случаев;



Черкасская область - 32 272 случая;



Черновицкая область - 37 080 случаев;



Черниговская область - 24 786 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, всего в мире COVID-19 заболело 72 824 936 человек, из них выздоровели 47 604 309. Количество умерших возросло до 1 620 490.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на семнадцатой месте по распространению и на двадцать первый - по количеству смертей от COVID-19.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 21-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря вводят новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.